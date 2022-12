Supersommet à Prague : Fiala s’agite

Tout ce qui comptait a commencé au Château hier après-midi. C’est alors que des invités de toute l’Europe ont commencé à arriver. Et en première page, ils sont accueillis par le Premier ministre Petr Fiala (58 ans, ODS), qui sourit et parfois même plaisante. Qu’il y ait vraiment eu beaucoup d’invités importants à Prague est attesté par le fait que l’accueil de tout le monde prend environ une heure et quart. La rencontre avec le Premier ministre slovaque Eduard Heger (46 ans) a par exemple été très amicale, à qui Fiala s’est vanté de pouvoir le saluer d’un « bonjour » tchèque.

Pas de bureaucratie

La réunion de jeudi est la première dans le cadre de la nouvelle plate-forme de la Communauté politique européenne – qui devrait servir d’occasion à une réunion informelle d’hommes d’État sans protocole ni bureaucratie. « Les sujets que nous aborderons sont clairs – la paix et la stabilité en Europe, la migration, l’énergie est l’un des principaux domaines. Notre objectif, bien sûr, est de ramener la paix et la prospérité en Europe. J’attends avec impatience les négociations et les discussions, et je crois que c’est un grand jour pour l’Europe », dit Fiala. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi, 44 ans, qui a refusé de quitter Kyiv pendant la guerre déclenchée par la Russie, a également rejoint le sommet par télépont. Le pays est directement représenté par le Premier ministre Denys Šmyhal (46 ans). L’Ukraine et la partie tchèque auraient été en désaccord lors des négociations bilatérales.

La vérité gagne

Fiala a également parlé de l’Ukraine lors de son discours d’ouverture. Selon lui, l’annonce d’un référendum d’annexion sur les territoires occupés était une ruse malhonnête qui ne pouvait être prise au sérieux, et il faisait référence à la devise du drapeau présidentiel tchèque : la vérité l’emporte. « Nous comprenons qu’affronter le mal est difficile, mais nous comprenons aussi que la vérité triomphe. Cela peut prendre du temps, mais nous savons tous dans notre cœur que l’Ukraine gagnera parce que la vérité est de son côté. Fiala ajouté. Outre la réunion elle-même, un dîner informel a également été préparé pour les invités d’hier. Les événements se poursuivront au Château aujourd’hui, lorsqu’une réunion du Conseil de l’Europe – c’est-à-dire des membres de l’Union – aura lieu.

Seul le Danemark manque

L’invitation au Sommet de Prague a été reçue par tous les invités à l’exception de la Première ministre danoise Mette Frederiksen (44 ans). Il s’est excusé pour la situation politique interne tendue dans le royaume.

Petr, Pedro ou Liz

Beaucoup de dirigeants s’étaient rencontrés pour la première fois, mais ils s’appelaient tous par leur prénom, comme l’a dit un représentant du bureau du gouvernement de Štěpán Černý à Bleska. Cette pratique s’applique également au Conseil de l’Europe. Mais il a une autre signification au sommet. Tous les pays ne reconnaissent pas le Kosovo comme une nation souveraine, ainsi, par exemple, les premiers ministres de Slovaquie ou d’Espagne ne pourraient pas s’adresser au président local Vjosa Osmaniová avec son titre. Pour la même raison, les dirigeants n’ont même pas de drapeau sur la table devant eux – seulement leur propre nom.

Une expérience pour l’estomac aussi

Le sommet comprenait également un dîner pour les hommes d’État. Et vous avez certainement quelque chose à espérer. Quel est le menu :

Apéritif: Loup de mer, courgettes fumées, haricots, sauce basilic. Ajouter le vin blanc Chardonnay.

Plat principal: Dos de rogue et jarret de veau confit, airelles, girolles, choux. Francs rouges.

Dessert: Meringue, glace vanille. Mascarpone, coulis de fruits des bois. Café.

D’autres travailleurs et journalistes ne meurent pas non plus de faim. Il y a des filets avec des boulettes, de la poitrine de dinde, de la purée de carottes ou des pâtes. Et le kulajda est servi en soupe. Le strudel au fromage, le gâteau aux pommes et les écharpes farcies sont le sweet spot.