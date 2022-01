Super Mario Bros. vendu 2 millions de dollars, un nouveau record pour Nintendo

Récemment, en effet, la nouvelle de certaines ventes vertigineuses a placé Nintendo sur l’autel des records. Mais le succès du géant du jeu vidéo ne s’est pas arrêté, puisqu’il y a quelques jours un exemplaire de Super Mario Bros. se vend 2 millions de dollars.

Début juillet, une cartouche de jeu LA légende de Zelda 1987 a été vendu pour 870 millions de dollars, fut bientôt remplacée par une copie scellée de Super Mario 64 1996 avec des chiffres record 1,56 millions de dollars. Maintenant, une copie du classique Super Mario Bros. a atteint le sommet les ventes les plus élevées jamais réalisées pour un jeu vidéo, comme l’a annoncé Rally, la société de recouvrement qui a enregistré l’achat.

Une copie du jeu pour la NES, imprimée en 1985, non ouverte et achetée par un utilisateur anonyme. Véritable rareté confirmée par Rob Petrozzo, co-fondateur du site de collecte. « Je pense que nous commençons à voir l’évolution naturelle du rassemblement », a déclaré Petrozzo. « Quelles sont les choses les plus précieuses durant mon enfance et qui ont une forte nostalgie ? ».

Les deux dernières ventes ont été réalisées aux enchères, tandis que Rally a utilisé un système différent : les entreprises achètent des objets de collection physiques, tels que des bandes dessinées et des voitures, et invitent les gens à investir dans des objets individuels comme s’il s’agissait d’actions. Lorsque quelqu’un fait une offre d’achat, le site relance l’offre aux investisseurs, qui choisissent de vendre et de percevoir leur part des bénéfices ou de refuser.

Société Petrozzo a acheté Super Mario Bros pour 140 000 $ en avril 2020, et une offre de 300 000 $ a été rejetée l’année dernière. Mais l’offre de 2 millions de dollars ne pouvait être ignorée, remportant ainsi l’approbation des trois quarts des investisseurs.

Petrozzo pense que cette vente sensationnelle pourrait être le début d’une longue série de records pour les collectionneurs de jeux vidéo. « À mon avis, c’est un cas isolé pour le moment », a-t-il déclaré. « Mais à mesure que la folie devient un phénomène de masse, de plus en plus de gens y prêteront attention et iront à la chasse. »

Venez sur IGN Italia pour plus d’informations et de vidéos sur ce jeu !