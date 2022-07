Suffoquer sur le Tour. Les Néerlandais ont lu la menace à voix haute, ses compatriotes ne lui pardonneront pas. Sagan est aussi en colère

Les deuxième et troisième étapes du Tour de France, leurs résultats respectifs, ont eu une tournure particulièrement épicée. Fabio Jakobsen s’est imposé samedi, son compatriote néerlandais Dylan Groenewegen dimanche. Leurs noms ont toujours été liés depuis août 2020, lorsqu’ils sont entrés en collision dans un accident qui a failli coûter la vie à Jakobsen. Et ce n’est pas seulement à cause de cette rivalité, les sprinteurs du Tour sont vraiment agiles.

La collision de Fabio Jakobsen avec Dylan Groenewegen lors de la première étape du Tour de Pologne en août 2020 a choqué le monde. Le plus jeune des deux Néerlandais a tenté de doubler son compatriote au sprint, mais Groenewegen lui a bloqué le chemin le long de la barrière et Jakobsen est sorti de la piste.

Tomber à une vitesse de quatre-vingts kilomètres pourrait être fatal. Les premiers rapports ont été désastreux, et bien que le médecin de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl ait précisé plus tard que Jakobsen n’avait pas besoin d’être réanimé, le coureur lui-même craignait pour sa vie.

Cinq heures de chirurgie et deux jours de sommeil artificiel. 130 points de suture au visage, traumatisme crânien, cordes vocales paralysées et une dent restante. Finalement, Jakobsen a échappé à cette liste. Le coupable, Groenewegen, a été condamné à neuf mois de prison par l’Union Cycliste Internationale UCI.

Alors que Jakobsen se remet d’une grave blessure et se remet lentement sur le vélo, Groenewegen traverse une période difficile en Hollande. « Nous ne sommes pas sortis, notre maison a été gardée par la police pendant deux semaines », a-t-il expliqué.

Lui et sa famille reçoivent des messages inquiétants d’étrangers, il lit à haute voix des menaces de mort. « Parfois, c’est assez spécifique. Une lettre était accompagnée d’un nœud coulant de la corde que nous étions censés pendre notre fils quand il est né. Sortir du lit à ce moment-là était assez difficile », se souvient-il.

Groenewegen peut au moins se réjouir que l’état de son compatriote s’améliore. Jakobsen est revenu à la course au plus haut niveau et a remporté le concours de points à la Vuelta un an après l’accident. Et cette année, il participe pour la première fois au Tour.

Dans un combat interne à Quick-Step, elle a éliminé l’expérimenté Mark Cavendish, vainqueur de 34 étapes du Tour, qui pourrait cette année dépasser Eddy Merckx et devenir le recordman absolu de la « Vieille Dame ».

Jakobsen a rendu cette confiance en remportant la deuxième étape, qui était la première chance du sprinteur d’élite après le contre-la-montre d’ouverture, et en portant le maillot vert. Un jour plus tard, son adversaire se réjouissait déjà de la collision fatidique en Pologne.

« Mentalement, bien sûr, c’était une période très difficile. Après tout ce qui s’est passé… C’est pour ma femme et mon enfant. Cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Groenewegen en larmes à l’arrivée, qui a remporté la cinquième étape. Tour dans sa carrière.

Lorsque Jakobsen a été interrogé par des journalistes sur la victoire de son compatriote de l’équipe BikeExchange-Jayco, il a répondu calmement : « La victoire montre qu’il est un bon sprinteur. »

« Je dois dire qu’avant l’accident, je l’ai un peu regardé, mais après les erreurs qu’il a commises, ça s’en va définitivement. Je pense que c’est normal », ont poursuivi ses coéquipiers Zdenek Tybar et Josef Ern à propos de sa relation avec Groenewegen.

Et ce n’est pas seulement la rivalité néerlandaise qui a alimenté les tensions entre les sprinteurs lors de la première semaine du Tour. A la fin de la troisième étape, Peter Sagan était agacé, qui n’aimait pas le comportement de l’homme en jaune, Wout van Aert. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, il a pointé son doigt vers le Belge et a crié quelque chose avec un froncement de sourcils.

« Je ne veux en aucun cas juger, c’est là que se trouve le jury. Mais si vous voyez le sprint à la télé… je suis content d’être en un seul morceau », a expliqué par la suite le Slovaque de TotalEnergies. . Il était agacé que Van Aert ne l’ait pas laissé franchir la barrière à l’arrivée, il y avait aussi un contact entre eux.

Le débat a également éclaté sur les réseaux sociaux, certains fans de Sagan se défendant, tandis que d’autres ont rappelé que la veille, il avait eu une poussée particulièrement dangereuse avec l’éventuel vainqueur Jakobsen.

« Sagan est encore allé quelque part où il ne pouvait pas avoir plus d’espace, et Van Aert n’a en aucun cas dévié de sa direction. Il n’y a rien de mal à cela », commente l’ancien cycliste Ján Svorada, sprinteur de renom et vainqueur d’étape du Tour avec un but sur les Champs-Élysées, à la télévision tchèque diffusée à partir de 2001.

En revanche, l’Australien Caleb Ewan, qui a été « fermé » par les Slovaques, était en colère contre Sagan. « J’étais coincé là-dedans. Le coureur devant moi sprintait au milieu de la route, et tout à coup ils ont poussé vers la droite », a décrit le cycliste de l’équipe Lotto-Soudal de son point de vue.

« Si je ne freine pas, je volerai dans la barrière et bien sûr quelque chose se passera. Les règles sont interprétées différemment, à certains endroits, ils seront disqualifiés pour cela, à d’autres non », a haussé les épaules le neuvième homme. étape à la fin. Van Aert est deuxième derrière Groenewegen, avec Sagan quatrième.

Après la journée libre de lundi et le déplacement du Danemark vers le nord de la France, la quatrième étape de Dunkerque à Calais attend le peloton. Il proposera quatre ascensions de la quatrième catégorie, mais il n’est pas exclu qu’au final les sprinteurs livrent une autre bataille acharnée.