succès pour l’édition la plus « résistante »

Oui, la septième édition de Course AICS de la Bora, le point culminant du cross italien organisé par Asd SentieroUNO, qui rassemble des athlètes du monde entier, de la Hongrie à la France en passant par l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande. Huit courses à des distances différentes et des scénarios plus variés du Fvg et de la Slovénie voisine, la compétition principale, le 164 Km S1 Ipertrail, partant du sommet du Mont Canin par des sentiers transfrontaliers à différentes hauteurs, jusqu’à l’arrivée à Portopiccolo. Sur le podium masculin, le Tyrol du Sud se classe premier Peter Kinzl (déjà remporté les deux éditions précédentes) avec un temps de 26h, 21′ et 36 », suivi de Marco Gubert (27:37:05) ouais Martin Perrier (28:53:08). La victoire des femmes revient à Laura Trentani (35:17:39), suivi après un affrontement serré par les Slovènes Klara Bajec (35:46:39) et du français Claire Cussonneau (37:32:42). Une course exigeante avec des passages de nuit et dans la neige, caractérisée par un nombre élevé d’abandons et de nombreuses surprises.

Cette Demi Ipertrail, c’est le dernier 80 km la course principale voit les vainqueurs, dans l’ordre, l’Autriche Markus Schieder, Andreas Kostner e Andrea Tiefenthaler, tandis que le gagnant est Maura Tasin (qui domine la course depuis le départ) e Manille Saint Valentin, la seule femme sur la ligne d’arrivée.

Six autres courses, dont la nuit de Sentier de nuit 80 km S1, vis hein Matic aculovi (suivie par Luca Carrare e Sac à capuche maximum) et chez les femmes la première place pour Cornélia Oswald, seconde Francesca Canepa et troisième Roberta Feliciani.

Dans ligne S1 donner 57 km, qui a vu le Val Rosandra et le Monte Cocusso comme protagonistes, l’Allemagne a remporté Alexandre Riegler et croates maison urbaine. Plusieurs courses sont passées par le centre de Trieste, comme le très attendu marathon de Triste Eco S1 Marathon donner 42 km (édité par Trieste Atletica, ed), où les Monfalconais ont franchi la ligne d’arrivée à Portopiccolo avec le meilleur temps Alessio Milani et frioulan Fabiola Giudici.

Ils ont obtenu la première place dans 28 km Premier cycle Urbain (au départ de Molo Audace) Trentin Christian Modène (suivi de deux Trieste Athletics de Trieste Enrico Pausin e Alexandre Naïmi, et monfalconais Michela Miniussi. Mirko Coco e Catherine Stenta (un autre triomphe de Trieste Atletica) s’est plutôt imposé S1 Demi donner 18 km.

Tommaso De Mottoni il a évoqué « une édition extraordinaire en termes d’effort d’organisation, plus que l’année dernière où il y avait la certitude d’une interdiction, alors que cette année nous avions des espoirs de normalité mais nous nous sommes retrouvés dans une situation d’extrême difficulté. Même si des institutions, des associations et des entreprises nous ont soutenus. « Nous avons près de 2 500 clients – a expliqué le directeur de l’événement -, nous avons perdu 500 personnes à cause de positifs et 500 autres ne se sont pas présentés, mais nos efforts sont encore plus importants, une réaction positive à la sécurité mais visant l’avenir d’une nouvelle normalité . »

Corsa della Bora organisée par Asd SentieroUNO, parrainée par New Balance et soutenue par Region Fvg et Promoturismo, par la municipalité de Trieste, Duino Aurisina – Devin Nabrežina, San Dorligo della Valle – Dolina, Chiusaforte, Savogna, Grimacco, Drenchia, Stregna, TARVIisio, Prérepotto. L’événement en collaboration avec Coni, Aics, Fidal, Trieste Atletica, Wwf et Progetto Lince. Le Consortium de protection du fromage de Montasio, le Consortium du jambon de San Daniele et plusieurs entreprises appartenant à la Route des vins et des saveurs du Frioul-Vénétie julienne et/ou les propriétaires de la marque IOSONOFVG fournissent des produits locaux aux gagnants et aux points de ravitaillement. Merci aussi à Finzi Carta.