Pertes pour l’argent macro, espoirs déçus d’une victoire du NUPES de la gauche unie et gains pour la droite Marine Le Pen. Ceci est un résumé des résultats des élections législatives françaises, publié hier soir par le ministère français de l’Intérieur.

La coalition avec le président français centriste Emmanuel Macron a remporté 245 sièges à l’Assemblée nationale. La coalition Spolu aurait ainsi la représentation la plus forte dans la chambre basse du parlement de 577 membres, mais pas la majorité.

La coalition de gauche NUPES (Unité populaire, socialiste et écologique) de Jean-Luc Mélenchon a pris la deuxième place aux élections législatives, remportant 131 sièges, selon les données du ministère. L’Association nationale d’extrême droite de Marine Le Pen a terminé troisième avec un record de 89 sièges.

Les prévisions post-électorales publiées dimanche, alors que se déroule le second tour des élections législatives françaises, laissaient déjà entendre que Macron perdrait le contrôle de l’Assemblée nationale.

« Nous sommes les premiers, mais c’est le premier lieu d’inquiétude », a répondu le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. Le bloc Spolu de Macron doit trouver des partenaires de coalition et s’entendre sur des points clés du programme du président, comme la réforme des retraites.

La Première ministre Elisabeth Borne veut entamer dès lundi la recherche d’une majorité parlementaire et assurer la stabilité de la France. « Nous voulons assurer la stabilité de notre pays et mener les réformes nécessaires », a-t-il déclaré. Selon lui, l’espace parlementaire inférieur fragmenté est un risque pour l’Etat. « J’ai confiance en nous tous et en notre sens des responsabilités », a-t-il déclaré lors d’une allocution télévisée.