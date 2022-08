Succès du kayakiste de Krejčí. Jihočech domine à nouveau le championnat d’Europe de slalom U-23 | Autres sports | Sports | Budějska Drbna

Le kayakiste Jakub Krejčí défend son titre européen de slalom des moins de 23 ans. Dans le championnat à eské Budějovice, Antonie Galušková a également gagné dans la même catégorie d’âge, et la junior Olga Samková a ajouté l’argent à la collection de l’équipe locale.

C’est loin d’être le premier succès de Krejčí. L’année dernière, il est devenu champion de République tchèque en slalom aquatique, il a également remporté les championnats du monde et d’Europe dans la catégorie K1 des moins de 23 ans. Cette année, il a été le meilleur sur sa piste à domicile lors des qualifications et des demi-finales d’aujourd’hui et a remporté la course aux médailles par un parcours sans faute avec 1,78 seconde d’avance sur l’Espagnol Miquel Travé. Il y a un an en Slovénie, il a également remporté le titre en slalom extrême, et dans le sud de la Bohême, il cherchera à nouveau à terminer en double.

« Je courais à domicile et je défendais le titre, qui est en fait la pire combinaison. J’étais vraiment nerveux et je suis content d’avoir réussi. Aujourd’hui, j’ai pu vous montrer deux superbes manèges et je suis très heureux. » a déclaré le natif eské Budějovice dans un communiqué de presse.

Galušková n’a atteint la finale qu’en tant qu’avant-dernier, mais il a remporté la manche décisive. Elle est allée au tribunal sans faute et a gagné par 47 centièmes devant Angela Hugo de France. « Quand j’ai entendu au début que Cuba avait remporté le titre, j’ai pensé que je devrais essayer aussi. » déclaré champion du monde junior à deux reprises après sa première victoire européenne.

La deuxième finaliste tchèque, Lucie Nesnídalová, en revanche, n’a pas répété une demi-finale majeure dans laquelle elle était la meilleure, et avec une pénalité de huit secondes, elle a clôturé la liste finale des dix membres.

Samková n’a pas suffi à l’Allemande Paulina Pirrová. Les deux étaient les seuls à terminer la finale sans toucher le filet, et ils étaient séparés de 2,11 secondes à la ligne d’arrivée. La gagnante de la demi-finale, Klára Kneblová, s’est retrouvée juste en dessous du podium des vainqueurs avec deux « bâtons ».

Seuls les kayakistes juniors restent sans médaille au complexe Lída Polesná. Le meilleur trio de finalistes tchèques, těpán Venc, qui a été vice-champion du monde junior à Ivre cette année, a terminé huitième avec deux touchés.