Connaissez-vous la méthode salm ? C’est une stratégie dans laquelle les objectifs fixés sont atteints par étapes graduelles et relativement discrètes. Le fédéralisme européen peut également conduire à la fédéralisation de l’UE.

que dans l’intégration de l’UE, c’est un rêve d’un certain nombre de nos politiques et européennes, pas un secret. Ceci est également démontré par le droit libre des traités de l’UE de la Commission européenne Ursula von der Leyenov. En particulier, il devrait y avoir un changement dans le mode de vote en matière de défense et de santé, où les exigences de vote ne peuvent plus être appliquées en raison des exigences de simplification et d’accélération de la prise de décision, mais seront décidées en faveur (ici). Selon le changement, le système électoral européen devrait également changer, où, en plus des candidats nationaux, il y aura également un équilibre hommes-femmes unique (sic !) dans toute l’Union (ici).

Sans surprise, le président français Emanuel Macron a salué la proposition. Son pays, avec l’Allemagne, contrôlera essentiellement l’UE, car ils pourront faire appliquer leur UE même dans les domaines où ils n’ont pas réussi en raison de conditions unanimes. Et ce qui est compréhensible, c’est la réticence des États, qui vont perdre leur influence sur le fonctionnement des soixante-dix. Ils ont compilé une lettre ouverte dans laquelle ils mettent en garde contre l’utilisation de changements similaires. Le gouvernement de Peter Fiala est que notre terre est l’un des signataires.

Et le changement des méthodes de vote de l’unanimité au vote et à la formation de candidats électoraux dans toute l’UE est-il un pas vers la fédéralisation ? Affaiblir l’autorité et la construction des États membres et ne signifiera pas un changement significatif, ils sont une reconnaissance de l’insertion de deux doigts dans la bougie. Ils seraient alors suivis d’un important transfert progressif de compétences vers Bruxelles au nom d’une prise de décision drastiquement simplifiée et accélérée (d’où le modèle le plus efficace de prise de décision et de dictature féminine), et il y en aurait tellement deux ou plus. quelqu’un qui a l’idée de créer une vldy fédérale européenne. Le poste de président européen serait alors établi du côté de l’or, car la Commission européenne était la seule responsable, et il fallait qu’il y ait quelqu’un dans la Fédération européenne qui ait un mandat politique.

Le chemin vers la fédéralisation de l’UE est encore long. Par conséquent, les dirigeants européens ont choisi une autre manière de renforcer leur influence dans les États membres et d’y affirmer leur volonté. Même dans les domaines où la compétence n’existe pas actuellement. Aussi loin que vous êtes.

Le résultat alors Dans un premier temps, la fourniture de mesures dans le domaine de l’éducationadopté par le Parlement européen en avril. Outre la proclamation générale de l’importance de l’éducation, il contient également une section consacrée à l’éducation à la citoyenneté européenne. Il doit être en timbres et ne doit pas être pris en charge par n’importe qui, mais le soi-disant Eurouitel (sic !), qui passera une formation spéciale. L’une des réunions de documents qui est souvent évoquée est l’idée de durabilité, non seulement en termes de climat, mais aussi en termes sociaux, sociaux, économiques et où aller. Juste pour qu’il y ait suffisamment de caoutchouc et que les exigences pour atteindre la durabilité puissent être pratiquement n’importe quoi.

Pour ceux d’entre nous qui allaient faire du vélo sous le régime précédent, l’ensemble a développé des associations désagréables avec la tradition d’Obanka de l’époque. Seulement cette fois, nous n’avons pas été élevés avec la citoyenneté européenne, mais au nom de la morale socialiste, de l’internationalisme prolétarien et de la révolution de la tradition marchande, qui sous la direction du parti communiste a perdu ses chaînes. Désormais, au nom d’une durabilité en son genre, les enfants apprendront plus tard la nécessité d’arrêter de conduire, sinon nous apprendrons l’utilité des personnes de cultures différentes au même endroit de la même manière qu’elles leur tombent sur le cou (et l’intention qu’ils les suivront) ou que le prix des marchandises peut être le même. Alors, qu’est-ce que c’est, et le fabricant n’est en aucun cas lésé.

C’est vrai, nos cerveaux épuisés ne laissent aucune trace particulière, et nous rions juste de la façon dont les conneries nous ont frappé la tête cette fois. Remercions nos parents, qui sont à la maison avec soin, afin que nos têtes le comprennent, expliquant que le camarade maître n’en est peut-être pas si conscient, mais nous ne devons pas avoir peur lorsque nous essayons, car nous sommes confrontés à des problèmes. À mon avis, des vélos similaires se tiennent maintenant devant la famille actuelle de kolka, donc cela se prononcera différemment à la maison, pas sur les vélos.

Au début, le sac contenait également une taille mignonne. Du moins à première vue. Comment cela a été ordonné pour vous :

… vyzdans Commission pourila mosoutien apportéidentifiant pamMonsieuren Europe union en karé ton villageréil lentillehébergerqui êtes-vous volonté pour obn’importe quel visadansm symbole européen l’intégration.

Si, après un certain point à ce stade, quelqu’un estime qu’il devrait être approuvé d’ici avril, ou que les députés ne peuvent pas voter dans la meilleure forme mentale possible, ils devraient le faire. Bien que je ne sois sûr que le premier. Ce genre d’évaluation de la capacité neumm ou nemm de M. Damily Stehlkov pour diagnostiquer les troubles mentaux sur le long terme.

L’idée de construire un monument de l’UE est, en bref, un lavage mortel à haut volume. Certes, en République tchèque, nous n’avons plus besoin et un si gros problème. Après le dernier régime, un certain nombre de chambres sont restées ici, où deux personnes sont allées adorer Lénine, Gottwald ou d’autres idoles communistes, et on leur a également proposé d’y retourner. Mais ils sont loin d’être vus. Ni lui ni Bolevik n’ont eu le courage de construire un mémorial dans chaque village.

Les autorités européennes pourraient être un peu plus prudentes à cet égard. J’ai donc ce message pour lui :

Le monument de l’UE est abandonné. Si l’UE servait les citoyens et non l’inverse, ils la soutiendraient sans eux. Et s’il ne sert pas les gens et interfère avec leur vie, alors il ne sauvera pas le jour des souvenirs …