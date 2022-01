Star de la livre sterling, déception française et bien plus : découvrez les sélections et les temps forts de la Grupo Globo Euro Cup | tasse d’euro

Les commentateurs de SporTV et TV Globo et des équipes couvrant le football international à donner choisissez et choisissez les faits saillants de l’euro dans plusieurs catégories. Le champion a cinq représentants dans la sélection. Voir ci-dessous.

Un joueur et plus décisif – Sterling

À la 11e minute de la première mi-temps de la prolongation, l’Anglais Sterling a écopé d’un penalty contre le Danemark

Les grands moments individuels de l’Euro 2020 sont Rahim Sterling, d’Angleterre. C’est pourquoi, sélectionné dans deux catégories : as et joueur le plus décisif de la compétition. L’attaquant a marqué trois buts et fourni trois passes décisives. Il est le joueur qui a le plus dribblé dans la compétition, laissant ses adversaires derrière à 34 reprises. Sterling était également important pour son équipe, subissant le penalty qui a entraîné le but qui a permis à l’Angleterre de se qualifier pour la finale. Découvrez l’offre dans la vidéo ci-dessus.

1 livre sterling sur 8 célèbre la qualification de l’Angleterre pour la finale de l’Euro Cup – Photo : Carl Recine/Reuters Sterling célèbre la qualification de l’Angleterre pour la finale de la Coupe d’Europe – Photo : Carl Recine/Reuters

+ Voir le tableau complet de l’Euro 2020

2 des 8 équipes Euro 2020 Grupo Globo — Photo : ge Équipe Grupo Globo Euro 2020 — Photo : ge

Choisi par l’UEFA comme la star de la compétition et le décideur pour l’Italie lors des huitièmes de finale, notamment en grande finale, défendant deux tirs au but, Donnarumma sélectionné à cet effet. La ligne de défense commence par Piéton, qui a eu raison de l’arrière droit sans grande unanimité. la défense a Chiellini e Maguire, qui a battu de justesse l’Italien Bonucci. Blessé en quarts de finale, Spinazzola a réussi à s’assurer dans la sélection de l’arrière gauche.

Le milieu de terrain a des joueurs italiens naturalisés brésiliens plus loin jorginho, qui a remporté le championnat d’Europe avec l’Italie un peu plus d’un mois après avoir remporté la Ligue des champions avec Chelsea. Pogba, éliminé avec la France en huitièmes de finale, a eu le temps de montrer suffisamment de football pour faire une équipe idéale. Pedro, d’Espagne, le joueur qui a parcouru le plus de distances par match et est entré dans l’histoire en tant que plus jeune joueur de l’histoire de Fury à l’Euro, a fermé la voie du milieu.

Comme pour la défense, les attaques ne sont formées que par les finalistes de la compétition. Joueur de crack et le plus décisif, Sterling ne peut pas rester dehors. Harry Kane, avec quatre buts inscrits, tous en séries éliminatoires, est une référence à l’offensive européenne de l’équipe. Gagnant Lorenzo Insigne, a été sélectionné pour l’aile gauche, poste dans lequel il a marqué deux fois pour l’Italie dans la compétition.

3 sur 8 Donnarumma a été sélectionné par l’UEFA comme le meilleur joueur de l’Euro 2020 et est entré dans la sélection Grupo Globo — Photo : Reuters Donnarumma a été sélectionné par l’UEFA comme le meilleur joueur de l’Euro 2020 et est entré dans la sélection Grupo Globo – Photo: Reuters

Meilleur entraîneur – Roberto Mancini

Le capitaine des champions d’Italie a été choisi comme le meilleur entraîneur de cette édition de l’Eurocup. L’entraîneur italien de 56 ans a fait en sorte que les Azzurri fassent preuve d’un bon football et ont obtenu des résultats impressionnants. En plus du titre Euro, l’entraîneur et l’équipe Terra da Bota ont battu un record d’invincibilité lors de la compétition. Actuellement, l’Italie est invaincue en 34 matches sous le commandement Roberto Mancini.

4 sur 8 Mancini avec des joueurs italiens après le prix — Photo : REUTERS/Michael Regan Mancini avec des joueurs italiens après le prix – Photo : REUTERS/Michael Regan

Le moment le plus mémorable – Eriksen

A la 42e minute de la première mi-temps, Eriksen est tombé inconsciemment sur la pelouse et a laissé ses coéquipiers désespérés

Par acclamation, Christian Eriksen, du Danemark, subitement malade en première mi-temps, a été élu moment le plus marquant de l’Euro 2020. À la 42e minute de la première mi-temps du match contre la Finlande, le numéro 10 danois s’est effondré sur le terrain. et inconscient. Il y a eu des moments de grande tension au Parken Stadium (voir vidéo ci-dessus).

+ Leaders en action: comment le capitaine Kjaer a été décisif dans les minutes tendues de l’arrêt d’Eriksen

5 sur 8 Eriksen s’est évanoui lors du match Danemark-Finlande — Photo : REUTERS/Jonathan Nackstrand Eriksen s’évanouit lors du match Danemark-Finlande – Photo : REUTERS/Jonathan Nackstrand

Le joueur a été retiré du terrain de jeu, transporté à l’hôpital et se rétablit maintenant. Lors de l’Euro, beaucoup de respect a été rendu au milieu de terrain de l’Inter Milan. Lors du deuxième match du Danemark, à dix minutes, le match a été arrêté et les supporters, les joueurs des deux équipes et même le trio d’arbitres se sont joints à eux, applaudissant tous le milieu de terrain danois. presque une minute. Dans les tribunes, une banderole était déployée : « Tout le Danemark est avec toi, Kristen ».

+ De la peur au soulagement : regardez des épisodes vidéo impliquant Eriksen, du Danemark

6 sur 8 Hommage à Christian Eriksen à la dixième minute du match entre le Danemark et la Belgique — Photo : REUTERS/Stuart Franklin Hommage à Christian Eriksen à la dixième minute du match entre le Danemark et la Belgique — Photo : REUTERS/Stuart Franklin

Plus grosse déception – France

Meilleur Moment : France 3 (4) x (5) 3 Suisse en huitièmes de finale de Coupe d’Europe

La plus grande déception peut être l’équipe ou les joueurs. L’élu était la France, championne du monde 2018 en Russie, qui a finalement été éliminée en huitièmes de finale de la Coupe d’Europe, s’inclinant face à la Suisse aux tirs au but. (voir les meilleurs moments dans la vidéo ci-dessus). L’équipe dirigée par Didier Deschamps fait partie des grands favoris et compte quatre matches avec une seule victoire et trois nuls dans la compétition.

7 sur 8 La France dit au revoir à l’Euro 2020 avec une sortie en huitièmes de finale, vers la Suisse – Photo: Reuters La France fait ses adieux à l’Euro 2020 avec une sortie en huitièmes de finale, vers la Suisse – Photo : Reuters

Plus grosse surprise – Danemark

Présent au moment le plus extraordinaire de la Coupe d’Europe, le Danemark était aussi, coïncidence ou pas, la plus grosse surprise de la compétition. L’équipe entraînée par Kasper Hjulmand, qui a perdu son principal joueur lors du premier match, a connu une campagne historique, atteignant les demi-finales et étant battue par l’Angleterre en prolongation. Au total, il y a eu trois victoires danoises et trois défaites.

+ Bien au-delà du « facteur Eriksen »: tactique bien définie et bonnes valeurs expliquent le Danemark en demi-finale

8 sur 8 Le Danemark bat la République tchèque pour se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2020 – Photo: Reuters Le Danemark bat la République tchèque pour se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2020 – Photo: Reuters