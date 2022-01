Stade de Gdański znalazł się na wysokim, 11. miejscu.



photo. ukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl



Polsat Stadium Plus Arena znalazł się wśród najwyżej ocenionych przez fanów obiektów sportowych w Europie. Zajął 11. miejsce na 140 stadiumów, ex aequo z m.in. włoskim San Siro, na którym mecze jako gospodarze grają AC Milan i Inter Mediolan, czy Allianz Areną, Stadionem Bayernu Monachium. Wyprzedził też légendaire Old Trafford, stade de Manchester United.

Classement opracował brytyjski serwis money.co.uk na podstawie redniej ocen wystawianych przez użytkowników m.in. Google’a serwisu Tripadvisor. W zestawieniu pod lupę wzięto 140 najważniejszych stadiumów w Europie.

Najwyższą rednią (4.57) Stade « wykręcił » Borussia Dortmund. Signal Iduna Park, na którym mecze rozgrywa były club Roberta Lewandowskiego, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych stadiumów w europejskiej piłce nożnej.

To też szósty co do wielkości obiekt w Europie oraz największy stadium w Niemczech (81 tysięcy). Même tak zwana « żółta ciana », czyli olbrzymia, wolno stojąca trybuna, plaisanterie avec stanie pomieścić 25 tys. veuve.

Borussia Dortmund Stadium został oceniony najwyżej.



photo. Parc Signal Iduna/Facebook



Lechii stadium lepszy od obiektów Juventusu i Manchesteru

Stade de Gdański z niewiele niższą rednią (4,43) zajął wysokie, 11. miejsce. Kibice Polsat Plus Arenę ocenili no jak m.in. włoskie Saint Siro (Stade Interu Mediolan i AC Milan) czy niemiecką Allianz Arène (Monachium Obiekt Bayernu).

Niżej nalazł się m.in. Old Trafford, na którym mecze jako gospodarze rozgrywają zawodnicy Manchesteru United, Stade des Emirats (Obiekt Arsenalu Londyn) czy Stade Allianz (Juventus Turyn).

Wyżej od stadiumu w Gdańsku uplasował się Stade Narodowy w Warszawie (2. miejsce, rednia ocen 4.53). Z kolei na 16. miejscu znalazł się Stade Lecha Pozna (średnia ocen 4.40).

Zestawienie przygotowane przez serwis money.co.uk



Na drugim końcu zestawienia znalazł się natomiast obiekt włoskiego zespołu Empoli – Stade Carlo Castellani. Ze średnią 2.90 został wskazany przez kibiców jako najmniej atrakcyjny obiekt w rankingu.