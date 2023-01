Sports proposera cette année des championnats du monde d’athlétisme, de natation, de ski, de rugby et des Jeux européens

Prague – Bien que cette année, contrairement à l’année dernière, il n’y aura pas de temps fort défini sous la forme des Jeux olympiques ou de la Coupe du monde de football, les événements sportifs importants ne manqueront pas. Outre les championnats annuels, des athlètes, nageurs ou skieurs et snowboarders concourront également pour des médailles mondiales. Parmi les sports d’équipe, les fans tchèques sont généralement les plus intéressés par le football et le hockey.

L’équipe nationale de football commencera la lutte pour la promotion au Championnat d’Europe 2024 en Allemagne avec un duel avec la Pologne en mars, et terminera la qualification en novembre en Moldavie. Les autres adversaires des pupilles de l’entraîneur Jaroslav Šilhavý sont l’Albanie et les îles Féroé. Un groupe difficile avec l’Angleterre, l’Allemagne et Israël attend le joueur de 21 ans à l’Euro cet été.

Aux championnats du monde de Tampere et de Riga en mai, les joueurs de hockey tenteront de suivre le bronze de l’an dernier de la Finlande, qui a mis fin à leur attente de dix ans pour le métal précieux. Un mois plus tôt au Canada, les joueuses de hockey féminin défendraient également leur troisième place.

Les joueuses de tennis disputeront la finale de la Coupe Davis contre le Portugal début février, tandis que les joueuses affronteront l’Ukraine en Coupe Billie Jean King. Ni le basketteur ni le handballeur qualifié pour le Mondial, le handballeur sera à égalité avec la Suisse pour le championnat de décembre. Les deux choix de volley-ball participeront aux Championnats d’Europe en août et septembre, auxquels les basketteurs ont également participé avec succès.

Les athlètes se battront pour les médailles mondiales à Budapest en août, les nageurs un mois plus tôt à Fukuoka. La star amphibie Ester Ledecká espère se qualifier pour les Championnats du monde d’hiver en ski alpin à Courchevel et Méribel et en snowboard à Bakuriani après sa blessure. Les classiques ont leur haute saison au tournant de février et mars à Planica.

D’un point de vue mondial, le plus grand événement de l’année est la Coupe du monde de rugby en France à l’automne. En été, les Jeux européens de la troisième année auront lieu à Cracovie et dans ses environs, ce qui sera une qualification pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris pour de nombreux athlètes. Les cyclistes ont les mêmes championnats du monde en août à Glasgow, les tireurs aux mêmes dates à Bakou.

Les fans tchèques participeront également aux championnats du monde de biathlon (février à Oberhof), de patinage de vitesse (mars à Heerenveen), de judo (mai à Doha), de canoë-kayak (août à Duisburg), d’escalade (août). à Berne), du slalom aquatique (en septembre à Lee Valley) ou du beach-volley (en octobre à Tlaxcala).

Ils pourront profiter de leurs propres yeux de la finale de la Football Conference League à Prague (juin) et du tournoi de tennis WTA (août), de la Zlata Tretra à Ostrava (juin) ou de la Coupe du monde de ski à Špindlerův Mlýn (janvier) ou le biathlon de Nové Město na Moravá (mars). En plus des événements automobiles traditionnels, le Rallye d’Europe centrale, qui se déroulera dans le cadre des Championnats du monde fin octobre, sera présenté en première dans la région tchèque.