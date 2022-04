Sports News: le champion du Tour de France révèle qu’il a été abusé

L’incident a été enregistré alors que le cycliste avait 13 ans.

Vainqueur TNous sommes de France 2012 et triple champion olympique britannique, Bradley Wigginsa dit que c’était « harcelérapport sexuel à l’âge de 13 ans par un entraîneur, dans une interview au magazine Men’s Health, dont des extraits ont été publiés mardi.

« J’ai été abusé par un technicien quand j’étais jeune. Je devais avoir environ treize ans et je ne l’ai jamais totalement accepté… », a-t-il expliqué.

Utilisant le terme anglais « makeup », qui définit toute tentative de manipulation émotionnelle par des adultes sur un mineur, le magazine a demandé si la manipulation visait à obtenir un acte sexuel. Wiggins a répondu; « Ouais, ça m’a affecté en tant qu’adulte… Je l’ai enfoui en moi, » il ajouta.

Le cycliste a expliqué sa difficulté à découvrir les faits dont il a été victime en raison du contexte familial malheureux.

« Mon beau-père était plutôt méchant avec moi, il m’a dit qu’il était homosexuel parce qu’il portait des vêtements en lycra, donc il n’a pas vraiment pensé à me croire » lui a-t-il expliqué.

« J’étais si seul… Je voulais juste m’échapper dans le quartier. Je me suis retrouvé très seul. Je suis un peu un monstre adolescent à certains égards et je pense que ma détermination à faire du vélo est née de tout ce que j’ai être passé à travers. »

Wiggins, 41 ans, a parlé dans le passé de la lutte contre les tendances dépressives et d’une enfance difficile.

Il a atteint le sommet de sa carrière en 2012 en remportant le Tour de France et quelques jours plus tard l’or du contre-la-montre sur route aux Jeux olympiques de Londres.

Wiggins a déclaré qu’il avait longtemps essayé de comprendre sa relation avec son père biologique, le cycliste australien Gary Wiggins, qui a abandonné sa famille quand il était très jeune, décédé dans un combat en 2008.

« La première fois que je l’ai vu, j’avais 18 ans » récit. « Nous avions une sorte de relation, mais quand il a été tué, nous ne nous sommes pas parlé pendant plusieurs années. »

« C’est mon héros. Je veux lui prouver beaucoup de choses. Il a été un bon cycliste, mais il peut être très bon, c’est un talent perdu. C’est un alcoolique, maniaco-dépressif, un peu violent et qui prend beaucoup d’amphétamines et de drogues (pour se doper) à l’époque », a ajouté Wiggins.

La British Cycling Federation a annoncé qu’elle avait contacté Wiggins pour « Apportez-lui votre soutien total. »

« Nous encourageons toute personne qui a été victime d’abus ou qui s’inquiète du bien-être de quelqu’un (…) à utiliser l’assistance proposée à la fois par notre équipe dédiée à la Fédération et par la ligne d’assistance NSPCC (British Association for the Protection of Enfants) établis à cet effet. », a-t-il ajouté.