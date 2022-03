Sport : Le kitesurf débarque en Colombie (pour rester) | International

Le village de pêcheurs de Salinas del Rey ne se soucie pas vraiment du poisson ces jours-ci. Dans ce village de moins de 1 000 habitants sur la côte atlantique colombienne, 36 des meilleurs kitesurfeurs du monde se rassemblent, s’affrontent dans Colombie Coupe du monde de freestyle GKA, tournoi mondial de kite surf en catégorie freestyle. Ce concours se déroule pour la première fois dans le pays andin et met sur la carte une région céleste qui a soif de développer le tourisme et avec tous les ingrédients pour le faire. Jusqu’à dimanche, la plage de Santa Veronica, à environ 80 kilomètres de Carthagène des Indes, sera gardée par un jury, une dizaine de bars de plage, des marchands ambulants et de la musique s’échappant du vent incessant, invités d’honneur.

Vent et infrastructure. Ce sont les deux facteurs auxquels Alberto Masedo, l’organisateur de l’événement il y a deux ans, a prêté attention. Mais il n’est pas le premier à le faire. Au cours de la dernière décennie, la présence de centaines d’étrangers – principalement français – attachés à leur équipement de kitesurf sur cette plage est devenue de plus en plus courante. « Cette zone a un énorme potentiel et très peu de gens en profitent. Et aussi réunir les conditions hors climat pour accueillir une épreuve mondiale », a-t-il confié auprès d’un des sponsors cabine du championnat. En plus d’avoir un hôpital à proximité, ce point est situé entre deux aéroports internationaux et possède une chaîne hôtelière en pleine croissance. « L’Atlantique est une région tournée vers la mer. Ce que nous voulons avec cela, c’est que les sports nautiques soient une raison pour que le tourisme local et durable prospère », a-t-il déclaré.

Cette semaine, l’hôtel reste à 100% de sa capacité et les restaurants et bars du quartier n’y parviennent pas. Paloma Lozano, sous-ministre du tourisme de la délégation Atlantique, est bien consciente du profil attractif de ce sport : « C’est une question de voyageurs et aussi de fort pouvoir d’achat. Et cela implique qu’elle affecte positivement de très grandes chaînes de valeur : transport, alimentation, culture… ». Désireux de promouvoir plus de 30 nœuds de vent pendant six mois, ils ont lancé la construction d’un centre de sports nautiques qui, espéraient-ils, serait prêt d’ici un an. « Il n’y a pas que le kitesurf. Surf, voile, paddle surf… il y a des conditions pour générer par eux un développement économique. C’est sur cela que nous voulons parier.

Nelson Gómez, dans la compétition de la Coupe du monde de freestyle GKA. Charlie Cordero

Si l’on est d’accord avec les participants, ce paradis de sable blanc et de palmiers qui bordent les rivages rappelle les plages du Brésil d’il y a 15 ans. « Il y a du vent de décembre à mai », a déclaré Tom Hartmann, responsable de la tournée mondiale de GKA. « Il suivra très probablement les mêmes étapes que le Brésil. Et c’est très prometteur. » Après le premier « test réussi » en Colombie, il est persuadé que l’année prochaine – si la pandémie ne change pas à nouveau les choses – ils recommenceront. Pour Juan Rodríguez, l’un des sept Colombiens participants, c’est une question de fierté que son pays accueille « quelque chose d’aussi grand. » « Je suis sûr que cela signifie que dans les prochaines compétitions, nous en aurons plus. Cela attirera plus de jeunes », s’est exclamé le huitième homme au monde. dès qu’il est sorti de l’eau. Il venait d’accéder aux demi-finales, qui se jouaient ce samedi, et il ne pouvait contenir son excitation. un sourire, entouré de câlins de collègues et d’amis.

Pour les femmes, c’est un plus grand défi… Mais nous avons prouvé que nous sommes tout aussi précieux et méritons la même chose Rita Arnaus, finaliste en 2021

« Bon sang, [Manoel] Rêve, ma mère. ces oiseaux sont peur…”, a crié Jo Ciastula, le commentateur du tournoi, dans le micro. Devant lui, le Brésilien semblait survoler la mer presque sans difficulté, exécutant d’interminables manœuvres dans les airs avant d’atterrir en douceur comme une plume. Il a terminé troisième de la même compétition l’an dernier et premier de la catégorie des jeunes en 2017. Il fait partie des favoris. Rita Arnaus, vice-championne d’Espagne au mondial en 2021, a également tout pour gagner dans la catégorie féminine. « Il y a des niveaux élevés mais j’ai toujours l’impression que nous sommes comme une famille », a-t-il déclaré quelques minutes avant de réintégrer. « Pour les filles, je pense que c’est un plus grand défi. Nous avons toujours été relégués aux soins, à la maison… Mais nous avons montré que nous méritons la même chose et que nous méritons la même chose qu’eux ». C’est la première année que le prix (25 000 euros) sera le même pour les deux catégories. « Dans ce sport, de plus en plus de femmes sont impliquées. Et les tournois doivent faire partie du chemin vers l’égalité », admet Masedo.

La Colombie est la première étape du tour du monde. La tournée s’est poursuivie dans 16 autres destinations, de Dahkla (Maroc), à Fuerteventura (Espagne) et Ceará (Brésil). L’appel a été suivi par plus de 25 millions de personnes à la télévision et sur les médias numériques, selon les données GKA recueillies en 2020.

Au coucher du soleil, seules les silhouettes des fans refusant de quitter la mer se distinguaient d’un coup d’œil. Dans le sable, certains roulent les cordes reliant les rênes aux cerfs-volants et d’autres regardent leurs amis tournoyer. Brésil, Canada, Israël, Pologne, France, Espagne… Plus de 30 pays se réunissent aujourd’hui sous un soleil de plomb implacable pour admirer le meilleur du freestyle, dans un coin commandé par les amoureux du vent et de la mer.

