Sport? Divertissement? Entreprise? Esports combine tout cela. Un phénomène dans lequel des millions de personnes tournent – ivě.cz

Des équipes professionnelles, des transferts et des prix d’un million de dollars ou des arènes à guichets fermés. L’esport est un phénomène qui s’est hissé au sommet ces dernières années non seulement sur la scène sportive, mais aussi dans les secteurs du divertissement et des affaires.

Il ne serait pas faux de comparer que le sommet pourrait facilement être l'Olympe. L'idée d'introduire l'esport dans le jeu sous les cinq anneaux est déjà sur la table, même si jusqu'à présent, elle semble controversée. Comment le jeu compétitif est-il passé d'une pépinière à une grande arène ? Nous commençons au siècle dernier. L'esport est essentiellement une branche du jeu, qui apporte la concurrence, l'engagement professionnel, des règles strictes et la mondialisation dans l'écosystème. Cependant, pour que le jeu devienne une entreprise de plusieurs milliards de dollars avec une énorme base de fans, il devra surmonter les barrières sociales et technologiques en cours de route. Dans les années 1980, jouer à des titres d'arcade sur des ordinateurs Atari était un signe avant-coureur des choses à venir. Cela se produisait déjà à une époque où les gens étaient habitués aux machines avec des salles de jeux vidéo à deux joueurs, donc c'était le premier événement de compétition microLAN. Les joueurs tchèques qui ont grandi dans les années 90 se souviendront sûrement des machines à sous avec des jeux de SEGA ou de Mortal Kombat.