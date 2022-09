Spilkov a pris la huitième place au tournoi LET en France, la première fois pour une femme arabe

En conséquence, Spilkov a atteint -7. Le meilleur a été le premier tour, quand il a tiré un 67 et a fait match nul en quatrième. Jeudi, il a tiré un 69 et s’est légèrement hissé à la cinquième place. Zvren a terminé le tour avec 70 coups, un sous le par.

Je suis satisfait de ce tournoi, car chaque place dans le Top 10 me fait toujours du bien. Bien sûr, je me suis bien amusé le dernier jour, mais les conditions étaient assez humides. Il faisait très froid et soufflait toute la journée, a déclaré Spilkov dans un communiqué de presse.

L’athlète olympique de 27 ans joue cette année dans la série American Epson Tour. En juillet, elle a été finaliste à l’événement Ladies European Tour à Beroun, et juste après cela, elle a également fait partie du conseil d’administration d’élite à Berlin.

Tem Oak donne le tournoi LET en Irlande. « Je sais que je me suis bien échauffé », a déclaré Spilkov.

Le tour de la Finla a échoué Jan Melichov. Senzan a joué six coups au-dessus du par et a terminé 64e avec un score total de +7. Je ne trouve plus le rythme. J’avais besoin de m’arrêter et de respirer, car mon corps et ma tête étaient bouchés, a déclaré Melichov.