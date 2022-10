Sparta et Slavia ont tous deux refusé de lâcher le joueur. Personne ne veut la mer

Le premier championnat de l’histoire a été organisé par un petit pays d’Amérique du Sud. Un peu moins important géographiquement et en termes de population, mais à l’époque très bon au football. L’équipe uruguayenne a remporté le tournoi olympique en 1924 à Paris et en 1928 à Amsterdam, mais le développement du professionnalisme a cessé de laisser les meilleurs joueurs sous cinq anneaux olympiques. Il fallait créer un championnat du monde.

Désireux d’accueillir un tournoi majeur, les organisateurs uruguayens ont conquis les cœurs en s’engageant à construire le plus grand stade du monde pouvant accueillir 100 000 spectateurs. Le célèbre centenaire se lève à Montevideo. Et fait signe pour de bonnes vacances.

Mais il y a un hic – les équipes européennes ne traversent pas l’océan en masse. La Tchécoslovaquie a également été invitée, montrant sa maturité internationale en remportant l’Olympiade Pershing des armées victorieuses en 1919, en participant à la finale (quoique embarrassante avec un départ précoce du terrain) aux Jeux olympiques de 1920 à Anvers, et les clubs se sont bien comportés dans des compétitions prestigieuses. . Coupe d’Europe centrale.

Mais les meilleurs Sparta et Slaves refusent de lâcher leurs joueurs pour une aventure de quelques semaines. Petit rappel : le Slavia a remporté le championnat en 1929/1930 sans perdre de points, c’était la dernière fois que l’équipe rouge et blanc était dirigée par le légendaire entraîneur écossais John Madden.

Étant donné que les soumissions de sélection composées d’autres équipes professionnelles et amateurs ne semblaient pas suffisamment représentatives et solides, la participation a été refusée.

Comme d’autres pays européens se sont comportés de la même manière, il y avait une grande menace d’embarras. Cependant, le président français de la FIFA, Jules Rimet, qui a donné son nom à la compétition, ne pouvait pas se le permettre. Il n’est intervenu qu’auprès du gouvernement et a réussi à négocier pour que sa fière patrie ne le trahisse pas. Cependant, ni le défenseur Manuel Anatole ni l’entraîneur Gaston Barreau n’ont pu se laisser convaincre de faire le déplacement.

Rimet a fait de même en Belgique voisine et dans la moitié de la France, où le vice-président de la FIFA, Rodolphe Seeldrayers, a été d’une grande aide.

La participation de la Roumanie a en fait été personnellement ordonnée par le roi du pays, Charles II, qui a établi une dictature royale et qui a vécu en exil français avant de prendre le pouvoir en juin 1930. Son intervention a été significative. Il sélectionne personnellement l’équipe et négocie avec l’employeur pour que les joueurs ne perdent pas leur emploi après une longue absence.

Le roi yougoslave Alexandre I Karađorđevi a également joué un rôle important. Il hérita du trône de son père en 1921, en 1929 il passa au pouvoir absolu et transforma le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes en Yougoslavie. Cela a provoqué une tension nationale considérable, comme en témoigne le fait que la Croatie a refusé de participer au championnat «obligatoire» en Uruguay et que la sélection n’était composée que de joueurs d’origine serbe.