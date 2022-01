Spanish City Bike Global SA est le nouvel opérateur MEVO

S’il n’y a pas de recours, le contrat avec le nouvel opérateur Mevo sera signé en janvier 2022 Photo de Krzysztof Mystkowski / KFP

Deux offres ont été faites dans le cadre de la nouvelle procédure de service Mevo : City Bike Global SA avec le sous-traitant Geovelo pour 159 millions PLN et le consortium BikeU (Pologne) et Freebike (République tchèque) pour 365 millions PLN. Le comité d’enchères évalue l’offre en termes de prix (60%) et de concept d’exploitation du système présenté (40%). De plus, des experts matériels et juridiques désignés examinent l’offre en termes de formalité et de prix proposé. Des évaluateurs experts et le comité d’enchères évaluent l’adéquation du vélo aux exigences présentées dans la procédure.

Dans le cadre des activités liées à l’ouverture des offres, l’OMGGS indique que le donneur d’ordre a obtenu un montant de 107,5 millions PLN brut pour le financement de la commande dans la section de base, tandis que les montants fournis n’incluent pas les revenus des abonnements ou des ventes d’espace publicitaire, qui ( contrairement au contrat précédent) sera désormais dans votre compte OMGGS. A cela, il faut ajouter le montant que l’OMGGS recevra pour les remboursements de TVA. Sur la base de l’analyse financière d’un spécialiste des marchés publics et des systèmes de vélos publics et d’un cabinet de conseil professionnel, 174,7 millions de PLN ont été prévus pour la mise en œuvre d’un contrat de 6 ans.

Après examen des offres, analyse des experts et avocats, et après avis positifs des experts évaluateurs, le comité d’appel d’offres a décidé de sélectionner la société espagnole City Bike Global SA, qui est déjà un opérateur de vélos de ville à Barcelone, Paris, Helsinki et Stockholm.

Dans les 10 jours, les entrepreneurs participant à la procédure peuvent faire appel des résultats de l’appel d’offres auprès de la Chambre nationale d’appel, si cela ne se produit pas – en janvier 2022, nous prévoyons de signer un contrat avec un nouvel entrepreneur.

Comment est le nouveau Mevo ?

Le nouveau Mevo devrait être un système mixte avec 4 099 vélos (1000 vélos traditionnels et 3099 vélos électriques). L’infrastructure et les vélos appartenant à l’OMGGS seront utilisés dans le nouveau système. Le système comprendra 717 stations (auparavant 660). De nouvelles stations apparaîtront à Kartuzy, Ukowo, Sierakowice, Pruszcz Gdański, Władysławowo, ainsi que dans les deux nouvelles communes rejoignant le projet – à Kosakowo et Kolbudy.

Le système de charge des batteries sera décentralisé. Des bornes de recharge seront implantées dans chaque commune. Les futurs opérateurs fourniront ces 51 points. La batterie couvrira une distance de 100 km lorsqu’elle est complètement chargée. Une nouveauté est la possibilité de louer et d’utiliser un vélo électrique avec une batterie déchargée (le tarif sera calculé comme pour un vélo traditionnel, tandis que le vélo sera considéré par le système comme un vélo destiné à être remplacé ou rechargé – ce qui signifie que l’OMGGS pas supporter le coût de son entretien). L’entrepreneur n’utilisera que des véhicules à émission zéro ou des vélos cargo pour faire fonctionner le système. Les entrepreneurs seront également tenus de désinfecter régulièrement les vélos si la situation pandémique l’exige.

A gauche, un vélo à assistance électrique, à droite – sans assistance électrique. C’est ce qu’ils conduiront dans la métropole – y compris, bien sûr, à Gdańsk – sous le nom de Mevo. Nouveau www.gdansk.pl

Deux types d’abonnements et un tarif à la minute

La façon dont vous utilisez le système ne changera pas. Les vélos de génération IV peuvent être loués via des applications mobiles (scan de code QR), des appareils équipés de la technologie NFC ou des cartes de proximité, ainsi que via des centres de contact. Le système de restitution des vélos restera également inchangé. Il est possible de le restituer, comme auparavant, également à l’extérieur de la gare. Chaque utilisateur pourra commander un vélo pour un maximum de 10 minutes. Lors de la location d’un vélo, les utilisateurs pourront utiliser l’option de stationnement. Les vélos disposeront entre autres d’une boite 7 vitesses (traditionnelle) ou d’une boite 3 vitesses (vélo électrique) avec freins intégrés, de pneus avec inserts étanches, et d’un panier d’une contenance de min. Petit bagage sécurisé de 10 litres sur 5 côtés.

Deux types d’abonnements seront disponibles pour les utilisateurs : un abonnement mensuel pour 29,99 PLN et un abonnement annuel pour 259 PLN.

Dans le cadre des deux abonnements, il est possible de faire 120 minutes de balade en vélo traditionnel ou 60 minutes en vélo électrique chaque jour.

Après avoir utilisé les minutes d’abonnement, chaque une minute en vélo électrique coûtera 0,2 PLN , à 0,1 PLN traditionnel.

Si l’utilisateur décide de ne pas acheter d’abonnement, il pourra l’emprunter tarifs vélo en minutes (0,15 PLN par minute avec un vélo traditionnel et 0,30 PLN par minute avec un vélo électrique),

et dans les 48 heures pour 59 PLN (pour une utilisation quotidienne 480 minutes en vélos traditionnels et 240 minutes en vélos électriques).

Il est possible de louer un vélo sous un seul compte.

Le nouveau Mevo fonctionnera en saison 9 + 3 – 100% flotte pendant 9 mois, 50% flotte de décembre à fin février.

Quand Mevo sortira-t-il dans la rue ?

Avant qu’un utilisateur enregistré puisse faire du vélo – 100 deux-roues subiront un test interne (dans un délai maximum de 14 mois à compter de la signature du contrat), qui durera de 10 à 21 jours. Après cette période, le système démarrera au moins 3 semaines, avec un minimum de la moitié de la flotte. Pendant cette période, les utilisateurs pourront s’inscrire et utiliser le système gratuitement. Ce n’est qu’après l’achèvement positif de tous les tests (dans un délai maximum de 17 mois à compter de la signature du contrat) que 100 % du système sera lancé et que des abonnements pourront être achetés.

– S’il n’y a pas de recours devant la Chambre nationale d’appel et que le contrat est signé en janvier 2022, les premiers vélos pour les habitants de la métropole seront disponibles au plus tard au printemps 2023 – a-t-il déclaré Dagmara Kleczewska, chef de projet Mevo.

Le contrat sera signé pour 6 ans. Le système couvrira 16 municipalités – les 14 actuelles (Gdańsk, Gdynia, Sopot, ukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck et Władysławowo), et les ajouts de Kolbudy et Kosakowo.

Contrairement à Mevo 1.0, le service qui est demandé cette fois, n’est pas l’achat de vélos et de stations. Cela signifie que l’opérateur reçoit le paiement des services en versements égaux pour chaque mois de bon fonctionnement du système. Contrairement à Mevo 1.0 également, les revenus publicitaires et d’abonnement iront à OMGGS, qui sera le co-contrôleur des données personnelles et sera responsable de l’argent payé par les utilisateurs.

Nouvel opérateur Mevo

Le nouvel opérateur du vélo métropolitain Mevo est la société espagnole City Bike Global SA, dont le sous-traitant est la société polonaise Geovelo. L’entreprise espagnole, ancienne filiale du groupe Moventia (Marfina), a été fondée en 1923 et est spécialisée dans l’exploitation de services de transports publics ; gère plus de 30 000 vélos en Finlande (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere), en Suède (Stockholm – mise en service en mars 2022, 5 100 vélos électriques), en France (Clermont-Ferrand) et au Pérou (Lima), et participe actuellement à des appels d’offres vélos public, notamment en Silésie, Marseille (France), Côte Basque (France), Oulu et Surco et Surquillo (Pérou).

comp. IB