SOY Série visionnaire et même prophétique – El Sol de México

Depuis l’invasion de l’Ukraine, série femme de chambre, dans lequel Volodimir Zelensky jouait le président du pays, est devenu populaire dans le monde entier. Et c’est, à certains égards, son caractère prophétique qui nous amène à contempler comment les séquences façonnent la réalité.

Pour Laurence Herszberg, directrice de Series Mania, le plus grand festival d’Europe, cette production fictive « occupe plus de place dans la réalité » et son influence grandit au fil des années. « On peut manipuler avec des feuilletons », a-t-il déclaré dans une interview à l’agence de presse AFP.

Mais les critiques de télévision de L’heure de New York, James Poniewozik, plus sobre. « Je ne crois pas que la télévision puisse faire croire aux gens quelque chose qu’ils ne veulent pas croire. »

Au lieu de cela, « ils peuvent vous aider à imaginer une réalité légèrement différente de votre vie quotidienne que vous ne vouliez pas accepter auparavant », ajoute-t-il.

Il cite comme exemples de fictions américaines mettant en scène des personnages ouvertement homosexuels, comme Volonté et grâcequi a commencé à apparaître en 1998 et a quelque peu normalisé l’homosexualité à la télévision avant d’inclure la légalisation du mariage homosexuel.

Sur la même route, Star Trekintroduit dans les années 1960, un équipage spatial diversifié, avec une femme noire et une asiatique, et « ont pu aider à développer un état d’esprit » sur ce à quoi ressemble l’équipe de la pharmacie américaine, estime Poniewozik.

Parce que la série compte plusieurs saisons, les téléspectateurs accèdent à ces différentes réalités sur plusieurs années. « Ils font apparaître l’inconnu, ils nous familiarisent avec les hypothèses », explique Thibaut de Saint Maurice, chercheur à l’université Panthéon-Sorbonne à Paris.

Un autre exemple souvent cité est la montée des présidents afro-américains à la Maison Blanche dans la série 24avant l’élection de Barack Obama.

Mais le pouvoir transformateur de la série est limité, déterminé par Thibaut de Saint Maurice :

« Aux États-Unis, avec 24 SALUT Patrieou en français avec Baron noir, Les téléspectateurs sont habitués à voir des présidentes. Mais cela ne s’est pas produit jusqu’à présent » dans ces deux pays.

Construction du chef de file

Dans certains cas, le petit écran permet à plusieurs personnages de créer un personnage qui finit par prendre le relais. « C’est le cas de Donald Trump avec son programme Apprentissagemais aussi avec Volodimir Zelensky dans femme de chambre« , dés Poniewozik.

« Avec ApprentissageTrump donne l’impression d’être un patron d’entreprise convaincu et il a profité de lui pendant la campagne présidentielle », explique le journaliste qui a écrit le livre sur le sujet.

Dans femme de chambreoù Zelensky joue un professeur d’histoire qui tourne contre vents et marées, le président de l’Ukraine, l’actuel dirigeant de Kiev s’appuie sur la véritable idée du leadership.

« Dans un pays corrompu, l’idée est que le vrai pouvoir politique ne vient pas du fait que vous êtes fort, mais plutôt que vous devez faire face aux mêmes défis que vos concitoyens », a-t-il ajouté. .

Auparavant, Zelensky a élargi la série d’images aujourd’hui, transférant sur les réseaux sociaux des vidéos enregistrées avec son téléphone portable dans les rues de Kiev, comme le peut tout Ukrainien ayant vécu dans la capitale.

« C’est un homme politique qui est aussi acteur, producteur, réalisateur, qui maîtrise parfaitement les codes et le vocabulaire de la fiction, c’est lui qui sert à décrire une réalité », a déclaré Thibaut de Saint Maurice.

A l’avenir, une autre fiction pourrait donner naissance à un nouveau leader, assurent les experts.

Et un exemple va bientôt se concrétiser avec nuageuxune série colombienne sur la rareté de l’eau potable, présentée dimanche à Series Mania.

La politicienne Francia Márquez joue le rôle d’une afro-colombienne d’un quartier pauvre de Cali, menacée d’expulsion pour un projet d’infrastructure.

Mais en réalité, il pourrait devenir vice-président du pays si le candidat de gauche Gustavo Petro, qui mène la course présidentielle, est élu en mai.

