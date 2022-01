Sous-marin nucléaire avec les États-Unis et le Royaume-Uni, l’Australie hors du groupe naval français

Le Premier ministre du gouvernement de Canberra, Scott Morrison, le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont annoncé conjointement la formation d’une nouvelle alliance appelée Aukus, dont la première initiative est de construire au moins huit sous-marins à propulsion nucléaire pour la marine australienne. Le gouvernement australien a rejoint le groupe de travail sur le futur sous-marin nucléaire qui travaillera avec ses homologues britanniques et américains au cours des 18 prochains mois pour déterminer la meilleure façon d’acquérir un nouveau sous-marin nucléaire. Les détails techniques du nouveau navire n’ont pas été divulgués, mais il est probable que la marine de Canberra s’équipera d’unités d’attaque britanniques de la classe Astute ou d’unités de la classe Virginia produites par les États-Unis. Plus important encore, cet accord exige que la construction de l’unité soit effectuée à Osborne, dans le sud de l’Australie.

Une réaction internationale qui a exacerbé cette annonce a été le fait que Morrison a également annoncé que le précédent contrat de 30 milliards d’euros que l’Australie avait signé avec le groupe naval français (Navy Group) pour la construction de 12 sous-marins conventionnels connus sous le nom de classe Attack avait été annulé. Une décision qui a provoqué le rappel de l’ambassadeur de France aux États-Unis et en Australie, bien sûr un acte très symbolique, aussi parce que la partie australienne a pris une décision ferme. « Nous avons l’intention de construire ces sous-marins près d’Adélaïde, en Australie, en étroite collaboration avec nos alliés et partenaires industriels », a déclaré Morrison, « je veux être clair : l’Australie ne veut pas acquérir d’armes nucléaires ou construire des capacités nucléaires. civiles et nous continuerons à nous conformer à toutes les obligations de non-prolifération nucléaire. »

Il est raisonnable de penser que cette décision a été déterminée par la situation d’insécurité naissante dans le Pacifique Sud, où se trouvent un nombre croissant d’unités chinoises. Mais ce n’était pas une décision simple, car à ce jour l’Australie a dépensé environ 1,76 milliard de dollars américains pour le projet de classe Attack, mais les coûts supplémentaires de résiliation du contrat actuel avec Paris n’ont pas été négociés, ainsi que le coût d’un nouveau contrat. . les unités submersibles n’ont pas été définies. Dans un communiqué faisant suite à l’annonce australienne de jeudi, Naval Group a décrit la décision comme une grande déception.

« Naval Group propose à l’Australie des sous-marins conventionnels aux performances exceptionnelles, inégalées en termes de technologie, de création d’emplois et d’industries connexes. Depuis cinq ans, les équipes de Naval Group, tant en France qu’en Australie, ainsi que nos partenaires, donnent le meilleur d’eux-mêmes et la Compagnie a tenu tous ses engagements, dont dans les prochains jours une analyse des conséquences des décisions prises par l’Australie se fera unilatéralement et de manière imprévisible. l’arrêt du programme de sous-marins français a été guidé par des considérations de circonstances stratégiques et de leur impact sur les besoins capacitaires des sous-marins australiens, c’est-à-dire l’évolution des conditions du scénario opérationnel dans lequel ils doivent opérer.

Au cours des prochains mois, le Département négociera avec Naval Group Australia et Lockheed Martin Australia (qui construira l’armement) pour parvenir à un accord équitable pour mettre fin au programme de sous-marins de classe Attack. Les six sous-marins de la classe Collins actuellement en service dans la Royal Australian Navy resteront actifs pendant de nombreuses années mais en nombre décroissant, au moins jusqu’en 2049, mais certains d’entre eux font l’objet d’un programme de mise à niveau du système et de l’armement pour assurer leur efficacité jusqu’à 2049. retrait.

La réaction des pays de la région Indo-Pacifique

Pékin a qualifié la décision du gouvernement de Canberra de forger une alliance plus étroite avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, un pacte qui comprend le partage de la technologie des sous-marins à propulsion nucléaire, de regrettable et agressif. En revanche, la réaction des autres pays du quadrant Indo-Pacifique est plus prudente, car préoccupée par les politiques agressives de la Chine en termes d’exploitation des ressources halieutiques et minérales. S’exprimant lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que la coopération sous-marine nucléaire « a sérieusement sapé la paix et la stabilité régionales, intensifié la course aux armements et sapé les efforts internationaux de non-prolifération ».

Il a également déclaré que l’accord de sécurité trilatéral servait de preuve que les États-Unis et le Royaume-Uni utilisaient la technologie nucléaire pour gagner plus d’influence géopolitique, la qualifiant de méthode « extrêmement irresponsable » et ajoutant que l’Australie introduisait une technologie nucléaire sous-marine de « valeur stratégique et militaire ». malgré le respect du Traité de non-prolifération des armes nucléaires, ou TNP, et une partie du Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud. Cependant, James Acton, codirecteur du programme de politique nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace, a noté sur Twitter que le traité en question n’interdit en aucun cas aux pays non dotés d’armes nucléaires d’acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire. La ministre australienne des Affaires étrangères Marise Payne a téléphoné à son homologue japonais Toshimitsu Motegi après l’annonce du cadre de sécurité d’Aukus, où elle a décrit les détails de l’accord trilatéral et Motegi s’est félicité de l’établissement de l’accord et des efforts continus des trois pays pour parvenir à la liberté et à l’ouverture jusqu’à la région Indo-Pacifique.

Par conséquent, le Japon continuera de coopérer avec l’Occident pour atteindre cet objectif. Le gouvernement indonésien, qui représente le voisin de l’Australie à l’Australie, a déclaré qu’il voulait surveiller attentivement ce qui se passera après la décision de rejoindre le plan Aukus, exprimant son inquiétude face à une course aux armements régionale qui ne sera en aucun cas combattue. . . Cependant, le gouvernement a encouragé « l’Australie et les autres » à poursuivre le dialogue pour résoudre pacifiquement les différends. Pour cette raison, le ministère indonésien des Affaires étrangères a également appelé l’Australie, qui avait auparavant un différend de sécurité avec l’Indonésie, à remplir ses obligations de maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région. Canberra entretient des contacts étroits en matière de défense avec Singapour car elle forme des troupes asiatiques sur son sol. Pour cette raison, le Premier ministre australien Scott Morrison a téléphoné à son collègue Lee Hsien Loong pour dire que le programme Aukus contribuerait de manière constructive à la paix et à la stabilité dans la région.

Comparaison des sous-marins et raisons du choix stratégique

Le choix de l’Australie de s’équiper de sous-marins nucléaires a été un saut décisif de qualité et d’efficacité en termes de capacité opérationnelle. L’unité actuelle de classe Collins et celle en cours de construction avec Naval Group, l’Attack, sont propulsées par des moteurs diesel-électriques et ont une autonomie relativement limitée pour une région comme le Pacifique. Avec un déplacement de 4 500 tonnes pour le Collins et de 3 700 tonnes pour l’Attack récemment annulé, Canberra dans dix ans ne sera plus un élément dissuasif crédible à l’éventuelle exploitation de la flotte chinoise. Les classes Astute et Virginia, sur lesquelles repose le programme Aukus, au lieu de 7 300 et 10 000 tonnes, sont toutes deux à propulsion nucléaire, donc avec une autonomie quasiment illimitée. L’armement est également différent, mais selon les premiers détails publiés par Defence Australia, les unités sélectionnées ne devraient pas être armées d’engins nucléaires mais uniquement de torpilles, de missiles anti-navires et de canons.

Avec ce choix, il était évident que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient l’intention d’amener l’Australie à presque leur niveau de défense, du moins en termes de déploiements et d’avancées contrastées d’unités chinoises se déplaçant à l’appui de flottes de pêche géantes. navires de Pékin et pour protéger les investissements qui ont été soutenus par la République populaire pour exploiter les zones maritimes (et terrestres) de l’archipel environnant. En particulier, l’attention de l’Australie et de la Chine est concentrée sur la protection (et l’interception possible) de ce qui passe de l’infrastructure sous-marine pour les télécommunications dont les deux pays disposent. Dans ce domaine, l’intérêt des États-Unis et au-delà, d’avoir des alliés qui peuvent les soutenir dans la cyberguerre, est très élevé, compte tenu également du scepticisme au sein de l’OTAN et de la faible probabilité qu’une défense européenne imminente puisse intervenir dans la région. d’une planète où, en ce moment, il avait très peu d’intérêt.