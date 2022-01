Sous la tutelle de Paulo Sousa, Flamengo « do Carioca » a battu Boavista lors d’un match d’entraînement | Flamengo

Lázaro célèbre son but lors d’un match d’entraînement Flamengo x Boavista — Photo : Marcelo Cortes/Flamengo

1 sur 4 Lázaro célèbre son but lors d’un match d’entraînement Flamengo x Boavista — Photo : Marcelo Cortes/Flamengo

André (deux), Lázaro, Matheus França et Ryan Luka ont marqué. L’équipe de Marcos Marcos Paulo se démarque également avec deux passes décisives sur penalty encaissé. C’était le deuxième test pour l’équipe, qui a perdu le week-end dernier face à Nova Iguaçu 4-3.

Escalade: Matheus Cunha (João Fernando); Wesley (Santiago), Noga (Kayque Soares), Cleiton (Patrick) et Marcos Paulo (Richard) ; Igor Jesus (Kayke David), Yuri de Oliveira (Matheus Gonçalves) et Matheus Frana (Victor Hugo); Thiaguinho (Petterson), Lazaro (Werton) et André (Ryan Luka).