Sortez de la corbeille et entrez dans la galerie. Le château de Josefov souffre de fantaisie et d’amis

la première partie du festival se déroule dans la colonie d’art Bastion IV, et le samedi, son programme d’ateliers, de théâtre et de construction de magasins s’étend également à la rue Okrun voisine.

Nous prenons des choses qui ont perdu leur fonction d’origine et leur donnons un nouveau sens et une nouvelle valeur. L’essentiel est de trouver des moyens créatifs de traiter autant de déchets que possible, explique l’organisateur du festival, Tom Mrkvica, maire de la colonie artistique de Josefovsk.

Nous avons des déchets provenant principalement de centres de réutilisation dans des points de collecte à Hradec et Jaromi. Dans la banque de matériel, nous avons des bouchons, des bouchons, des boutons, des CD et des DVD, des cassettes vidéo, des vêtements et vêtements usagés, des conteneurs ou des canettes. Nous expédions également beaucoup de vieilles peintures de l’atelier de peinture automobile, qui doivent être jetées et recyclées. La société Petrof nous a donné des réponses inutiles. Les débutants peuvent travailler avec et faire preuve de créativité, comme Tom Mrkvica, qui, jusqu’à récemment, fabriquait le reste des conduites d’eau de Bastion IV. Un assistant enseignant dans le cercle de la forêt est disponible.

les élèves essaient différents matériaux. Par exemple, ils ont fait de la linogravure à partir de vieux linoléum et l’ont ensuite imprimé sur des textiles pour créer leurs propres graphismes. Il y a aussi un magasin de vêtements de luxe en ville. Le demandeur envisage de fabriquer des étagères et des boîtes pour les pépinières à partir de réfrigérateurs usagés qui ont été retirés, afin qu’ils n’aient pas besoin d’être stérilisés. On peut également voir des balançoires de vieilles baignoires ou des bancs de radiateurs.

Umlet kove sveli divokola

À la fin de la semaine, les étudiants de Stedn prmyslov ont visité les vélos Ota Wichterle à Velky Po, où ils ont créé des dessins avec leurs propres créations réalisées par l’entreprise, principalement à partir de la collection de pages.

Les étudiants de Jarome, à leur tour, ont fabriqué des vélos sauvages avec de la ferraille. Prenez de vieux vélos, démontez-les, puis soudez-les et faites-les fonctionner. Les étudiants en métallurgie artistique de cette année de l’école professionnelle de Jaromsk ont ​​travaillé de sept heures du matin à dix heures du soir.

J’ai beaucoup de pratique cette semaine. Collectons beaucoup de vélos non traditionnels. C’est un soulagement, mais en même temps on utilise le métal et l’altération, et généralement le travail du fer, pour fabriquer l’indelka.

Son partenaire Prokop Patterman sur deux manches des deux premiers vélos du vieux monde de deux mètres :

Nous sommes sûrs de vous suivre car nous découvrirons comment fonctionnent la géométrie et autres. Il nous a fallu environ deux jours pour fabriquer le bracelet de cheville et le grand vélo. J’ai appris à faire du vélo grand un après-midi, il a fallu trois ou cinq essais et c’est tout. Ce n’était pas difficile pour moi, car je fais aussi du skateboard et je fais du vélo.

Le Festival Recy-Upcy n’a rien de nouveau. Selon Tom Mrkvici, le sac a un avenir aussi bien que Pâques :

C’est la première ligne de départ. Nous mettons en place l’organisation, ekeme, ce que quelqu’un crée et crée, et nous partirons de là dans les années à venir. En Europe et aux États-Unis, une économie circulaire a commencé à être encouragée, ce qui signifie que les déchets doivent être traités et éliminés dans des décharges. Cela va créer un nouveau métier appelé upcycleur. Il existe des vélos à recycler en France. Nous voulons être comme lui. Ce projet se poursuivra après le festival. Tout au long de l’année scolaire, nous avons 20 ateliers pour les vélos de base et intermédiaires.