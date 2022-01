Sorcière, coyote ou elfe ? Décidez dans la bataille « Jésus »

Plus la veille de Noël approchait, plus les enfants s’impatientaient en allant chercher des cadeaux avec leurs porte-noms sous le sapin. Et peu importe si le conte de fées tourne en République tchèque ou ailleurs dans le monde, qu’ils recherchent le Père Noël ou le Père Noël comme aux États-Unis, le sorcier Befan en Italie ou le Père Noël en France. Tout le monde a quelque chose dedans. Et c’est comme ça qu’ils fonctionnent.

le père Noël

Un senior joyeux avec une barbe et des cheveux blancs, un costume rouge, un traîneau tiré par des rennes et un sac plein de jouets qu’il doit donner aux enfants du monde entier. C’est probablement ainsi que la plupart d’entre nous imaginent un homme qui fait partie intégrante de l’océan derrière Noël. Nous connaissons le Père Noël grâce aux films que les écrans de télévision nous montrent honnêtement, mais aussi grâce aux publicités Coca-Cola.

En plus du renne, l’assistant du Père Noël est aussi le lutin, qui prépare avec lui tous les cadeaux au pôle Nord tout au long de l’année, en suivant la liste des bons et des mauvais enfants.

Dans la nuit du 25 décembre, le Père Noël descend dans les rues et, sous un voile de ténèbres, visite les maisons endormies à travers les cheminées. Avant de s’asseoir à nouveau sur le traîneau, il peut se fortifier avec des biscuits et du lait, que des gens aux États-Unis et au Canada lui ont préparés, par exemple.

le père Noël

L’équivalent français du Père Noël peut être appelé Père Noël en tchèque.

Malgré les différents noms, il ne ressemble pas seulement au Père Noël américain sur la photo. La différence entre eux est, par exemple, long rouge Plastique avec une capuche au lieu de la combinaison susmentionnée. De plus, il n’y a pas d’exception, l’essence de St. Nicholas, par exemple, le Hollandais Sinterklaas ou le Finlandais Joulupukki.

Les enfants en France ne mettent pas non plus de bas dans la cheminée comme leurs homologues d’outre-mer, devant traditionnellement laisser leurs chaussures ou leurs sandales derrière eux. S’ils sont bons toute l’année, le Père Noël leur laissera un régal dedans. Des prix les attendent alors sous le sapin, mais dans toute la France ils diffèrent quand. Basé sur rapporter Magic Mama, citant plusieurs familles, a déballé quelques cadeaux pour certains enfants depuis le 24 décembre, mais certains ont dû se rendormir.

Trois rois

Les enfants espagnols avec des cadeaux ont été visités non seulement par une personne, mais par trois. Bien que le soi-disant Papa Noel apparaisse dans certaines familles dès le 25 décembre, selon les coutumes indigènes, les gens font des dons jusqu’à la Fête des Rois Mages en janvier. Certains enfants ne recevront pas de cadeaux en décembre, d’autres se réjouiront deux fois.

La remise des prix tant attendue le 5 janvier précéder aussi la balade des Trois Rois. « Trois rois – Melchor, Gaspar, Baltasar en espagnol – traversent les villes dans des chars allégoriques et leurs serviteurs éparpillent des bonbons dans des foules lubriques et offrent de petits cadeaux », déclare le True Language Center sur son site Internet.

La distribution des prix en Espagne a été précédée par la cavalerie des trois rois.

Treize elfes

Enfants islandais treize jours avant le 24 décembre assister à un total de 13 elfes – Yogalasin, qui dans certains cas sont également appelés elfes ou trolls. Tous les soirs, ils offrent aux enfants de petits cadeaux sur le rebord de la fenêtre. Si les enfants sont en colère, ils trouveront des pommes de terre dans leurs chaussures. Les enfants ont ensuite reçu une plus grande récompense après ces deux semaines.

Cependant, le groupe est suivi par leur mère Grýla, dont le travail principal est de kidnapper des enfants qui sont en colère depuis plus d’un an. Il l’a mis dans un sac et l’a fait cuire dans la bouilloire à la maison.

La figure maternelle effrayante a longtemps été utilisée pour effrayer les enfants en Islande, mais en 1746, les autorités islandaises l’ont officiellement fait. banni utiliser Gryla et ses assistants dans le même but. Aujourd’hui, les elfes apparaissent dans les histoires plus comme des mauvais garçons s’amusant avec diverses fractures.

vieille femme

Toujours en Italie, nous trouvons plus de personnages similaires au Père Noël. Certains des enfants ont reçu des cadeaux du soi-disant Babbo Natale, qui est venu de Finlande sur un traîneau avec des rennes et ressemblait au Mikuláš tchèque. Certaines familles italiennes les déballent déjà dans la nuit du 24 décembre, mais elles attendent généralement les premières vacances de Noël – le 25 décembre.

Mais quelques cadeaux pour certains enfants distribuer Befana sorcières jusqu’en janvier. Il est arrivé avec un balai et est entré dans la maison par la cheminée. Selon l’histoire, Befana était vieille, pauvre et laide, mais elle avait bon cœur.

le père Noël

Équivalent inhabituel du Père Noël ils se cachent en Catalogne, qui est l’une des communautés autonomes d’Espagne. Tió de Nadal, que nous appelons habituellement Champ de Noël, y apporte des cadeaux pour les enfants. Il a un visage souriant peint, est recouvert d’une couverture et a un chapeau de Noël sur la tête.

Mais le plus drôle est de loin la façon dont il offre des cadeaux aux enfants catalans. Sous l’arbre, où il est régulièrement « nourri » de noix ou de fruits secs, Tió de Nadal a un plus petit cadeau à couper. Afin de nettoyer la bûche, il s’est couvert d’une couverture et a été battu.

Tió de Nadal n’a apporté que les plus petits cadeaux, les plus gros venant en Catalogne pour les Trois Rois.

La veille ou le réveillon de Noël, les enfants tapent sur les bâtons sur les étagères pour nettoyer leurs cadeaux.