Sonnailles et parfums de boulangerie : les électeurs libres veulent protéger les biens culturels « du sens »

Selon le groupe parlementaire Free Voters (FW), le succès futur et la survie de la Bavière résident dans la réconciliation des traditions et du progrès. Par conséquent, il appelle à la protection des sons et des odeurs locales dans les zones rurales avec demande d’urgence au parlement de l’État. « Notre identité et notre sentiment d’appartenance sont nourris par des siècles d’histoire. Le son des cloches des vaches ou l’odeur du pain fraîchement cuit fait partie de notre identité bavaroise. Il est impératif de préserver le « patrimoine gustatif » de ce bien culturel en voie de disparition », a déclaré le chef du groupe parlementaire Florian Streibl.

Réduire les conflits entre agriculteurs et riverains

Ces dernières années, il y a eu de plus en plus de conflits – entre l’artisanat et l’agriculture traditionnels, qui produisent les odeurs et les sons caractéristiques de la région, et les nouveaux résidents, qui en sont dérangés. « La France a montré la voie et, fin janvier 2021, a promulgué des lois pour protéger les sons et les odeurs caractéristiques. Cela est inscrit dans le droit français de l’environnement en tant que « patrimoine culturel sensoriel », poursuit Streibl. C’est aux régions de décider de sons et odeurs spécifiques, lesquels sont inclus pour tenir compte des particularités locales.

Tenir compte des intérêts des populations locales et de l’importance culturelle

Lors d’une détermination, il doit toujours y avoir un équilibre entre les intérêts des occupants et l’importance culturelle du bruit et de l’odeur. « Avec l’initiative appropriée du Conseil fédéral, nous aimerions établir des réglementations comparables pour l’Allemagne et la Bavière dans la loi fédérale sur le contrôle de l’immigration », a déclaré Streibl.

Pour Informations de Bayerischer Rundfunk Le partenaire de la coalition en Bavière, CSU, n’a jusqu’à présent pas voulu soutenir l’initiative.