Sondages : les chances de Macron de remporter l’élection présidentielle française augmentent

Paris – Le président français Emmanuel Macron a de bien meilleures chances de remporter les élections d’avril et de conserver son poste pendant les cinq prochaines années. Il a gagné cinq points de pourcentage dans les sondages d’opinion au cours du mois dernier et obtiendra désormais 30% des voix au premier tour de l’élection. Quel que soit le candidat qui accède au second tour avec lui, Macron l’emportera de manière convaincante. Cela découle de ce qui a été publié aujourd’hui enquête par Ipsos.

La popularité croissante de Macron est en partie due à ses efforts diplomatiques pour négocier un cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine. Un dixième des personnes interrogées dans le sondage Odoxa a déclaré que la guerre en Ukraine avait renforcé leur opinion sur Macron. En revanche, plus d’un tiers des personnes interrogées ont désormais une opinion plus défavorable du candidat d’extrême droite Érik Zemmour.

La guerre en Ukraine était le sujet central, et essentiellement le seul, du débat télévisé de lundi soir entre les huit candidats à la présidentielle ; il y en a 12. L’émission est animée par la station TF1 les soirs de grande écoute.

Tous les candidats présents ont critiqué le président russe Vladimir Poutine pour la décision d’envahir l’Ukraine, mais la plupart d’entre eux ont refusé de qualifier le chef du Kremlin de dictateur, a noté BFM TV dans son analyse du débat. Seules la candidate républicaine (LR) Valérie Pécresse et la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo ont qualifié Poutine de dictateur « sans faute ». L’humiliation n’apportera pas la paix en Ukraine, a déclaré Macron, qui s’est engagé dans des efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit depuis son début.

Le premier tour de l’élection présidentielle a lieu le dimanche 10 avril. Selon l’enquête Ipsos, 30 % des personnes voteraient désormais pour Macron, 14,5 % pour la candidate de droite Marine Le Pen, 13 % pour Zemmour, 12 % pour l’homme politique de gauche Jean-Luc Mélenchon, et 11,5 % des personnes interrogées voteraient voter. choisissez Pécresse.

Avec ce partage des pouvoirs, Macron et Le Pen se qualifieront pour le second tour, à savoir le 24 avril. Dans ce duel, Macron obtiendra 59 % et sa femme 41 %. Les deux se sont battus au second tour et aux élections il y a cinq ans. Si l’actuel président affronte un autre au second tour, sa victoire sera plus convaincante, selon le sondage Ipsos.