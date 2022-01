Sondage français : seule personne à « battre » Macron, pas Le Pen, démasqué | monde

Mais un deuxième tour révisé verrait quelqu’un d’autre remplacer le rival de Macron et gagner plus de soutien.

« La scène politique est toujours figée et dominée par Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ont systématiquement pu se qualifier pour le second tour », a-t-il déclaré.

A droite, malgré un léger effritement à sa base, Xavier Bertrand reste le candidat le mieux placé par rapport aux autres prétendants, tous deux les plus proches de la qualification pour le second tour et le seul à avoir « battu » Macron et Le Pen en deuxième formation. par terre.

« La gauche, plus divisée que jamais, ne voit aucun candidat qui se démarque et affirme son leadership. »

L’analyse de Dabi reflète l’enquête de l’IFOP pour une troisième candidate potentielle, Valérie Pecres, également conservatrice.

Il obtiendra un soutien légèrement inférieur aux 58 % de Bertrand, mais obtiendra un soutien supérieur de 56 % pour Macron.