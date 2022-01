Sommet ukrainien à Berlin, les États-Unis vont envoyer des armes

Des pourparlers américano-britanniques-français-allemands sur la crise ukrainienne ont eu lieu aujourd’hui à Berlin. Kiev sera « surpris » par les propos de Biden, deuxième

CNN : Les responsables ukrainiens interpréteront les paroles du président américain comme un feu vert pour que la Russie attaque. La Maison Blanche explique: chaque passage frontalier l’aura « réponse forte et unie des alliés ». Un nouveau sommet avec Poutine est « une possibilité », a déclaré Biden.

KIEV- Président Vlodymyr Zelenski a déclaré dans une vidéo que « la sécurité mondiale de l’Europe est impossible sans le rétablissement de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ». Le pays craint une invasion russe, tandis que la région orientale du Donbass est aux mains de milices séparatistes pro-russes.

Zelensky a déclaré plus tard qu’il n’y avait pas eu de « petites attaques » après que le président américain Joe Biden a déclaré qu’il pensait que Vladimir Poutine ne voulait peut-être pas mener une guerre à grande échelle en Ukraine, mais de « petites attaques ». « Nous voudrions rappeler aux grandes puissances que pas de petite attaque et de petit pays. Tout comme pas de petite victime et peu de chagrin suite à la perte d’un être cher », a écrit Zelensky sur Twitter.

MOUCHE – Le Kremlin a critiqué le président américain Joe Biden pour avoir déclaré que « ce serait un désastre pour la Russie d’attaquer l’Ukraine ». Selon le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, de telles déclarations « peuvent faciliter la déstabilisation « Mais il n’a pas exclu qu’il puisse y avoir de nouvelles conversations entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden, après que les Etats-Unis ont répondu à la demande de garanties de sécurité de la Russie.

Envoyé de la Russie auprès de l’Union européenne Vladimir Tchijov, dans une interview avec ANSA; il a déclaré: « J’espère que le secrétaire d’État américain Antony Blinken ne se présentera pas à sa réunion à Genève avec le ministre russe des Affaires étrangères Serghei Lavrov. main nue« .

BERLIN – « Nous avons convenu que la seule voie est la politique, cette voie passe par le dialogue. » Le ministre allemand des Affaires étrangères l’a dit Annalena Baerbock à Berlin avec Antony Blinken sur la crise en Ukraine. « Malheureusement, la Russie parle une autre langue et l’activité militaire augmente », a-t-il ajouté.

les États-Unis ont a accepté une demande des États baltes d’envoyer des armes américaines à l’Ukraine, dans le cadre de la menace d’une frappe militaire russe, a déclaré un responsable du département d’Etat en marge du sommet de Berlin.

De plus, les États-Unis auront Le chef de la CIA Bill Burns envoyé secrètement à Berlin et Kiev une semaine avant la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken dans les mêmes villes dans le cadre des efforts visant à persuader les pays européens de se joindre à la réponse à Moscou en cas d’attaque contre l’Ukraine, un effort compliqué par leurs liens économiques étroits avec l’Ukraine. Russie, selon le Wall Street Journal.

LONDRES – Une action militaire russe hypothétique en Ukraine serait « catastrophe » pour Moscou, mais aussi pour la planète entière. Le Premier ministre britannique Boris Johnson l’a dit, répétant pour la énième fois les avertissements partagés avec les alliés occidentaux contre le Kremlin. « Si la Russie menait une attaque contre l’Ukraine, à quelque échelle que ce soit, je pense que ce serait un désastre, et pas seulement pour la Russie, ce serait un désastre pour le monde », a déclaré Johnson, ajoutant que « le Royaume-Uni reste un allié solide ». . Souveraineté et intégrité territoriale de l’Ukraine.