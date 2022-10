Un porte-parole du ministère italien de l’énergie a déclaré samedi, selon Bloomberg, que l’Italie travaillait dur pour compenser les coupures d’approvisionnement après avoir reçu un avis écrit de la compagnie d’électricité française EDF pour arrêter les importations. Il a confirmé les deux premières lettres La République.

Un porte-parole d’EDF a d’abord démenti, affirmant que l’entreprise n’avait pas adressé de courrier à l’administration italienne. Le ministère français des Finances a refusé de partir.

On suppose que la production des centrales nucléaires d’EDF tombera à son plus bas niveau depuis plus de dix ans en raison de problèmes de fracturation hydraulique, de sorte que la France passera d’un importateur d’électricité traditionnel à un importateur. La baisse de la production d’électricité en France a aggravé la crise énergétique en Europe causée par des approvisionnements limités en gaz en provenance de Russie, selon Bloomberg.

La question énergétique est un test de solidarité entre les pays de l’UE. Le nombre de fournisseurs français d’électronique en Italie suggère que si la crise énergétique s’aggrave, les prix intérieurs pourraient augmenter, a averti Bloomberg.

La situation entourant l’approvisionnement en gaz russe s’est encore compliquée lorsque la Russie a coupé les flux vers l’Ukraine en novembre et que l’Union européenne a imposé une série de sanctions anti-russes en réponse. La Russie attribue l’approvisionnement limité en gaz à des problèmes techniques causés par les sanctions. Mais l’Union européenne prétend que les questions techniques ne sont que des évocations et que Moscou utilisera le gaz comme une arme pour faire valoir ses intérêts.