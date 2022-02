Solidarité autour du monde, procession aux flambeaux jusqu’au Colisée – Monde

Étudiants, métallurgistes, agriculteurs avec des tracteurs, pêcheurs, agriculteurs avec des animaux en remorque, syndicats, collectifs, centres sociaux, politiciens, religieux, musiciens, même le monde du football : des rivières de personnes sont descendues dans la rue encore aujourd’hui du nord au sud L’Italie et le monde entier pour exprimer leur proximité avec l’Ukraine et son peuple et condamner la guerre et ceux qui l’ont provoquée. A Rome, la Piazza del Campidoglio s’est remplie pour une procession au flambeau de la paix animée par le maire Roberto Gualtieri, et à laquelle ont également participé l’opposition, qui a ensuite défilé en procession vers le Colisée.

La Tour Eiffel à Paris et de nombreux monuments en Italie et en Europe s’illuminent aux couleurs jaune et bleu du drapeau ukrainien ou s’éteignent en signe de deuil et de solidarité, tandis que regorgent de symboles les manifestations qui ont eu lieu dans le centre de Sarajevo : ‘ Sarajevo 1992 – Kiev 2022’, »Ne quittez pas l’Ukraine comme vous l’avez fait avec la Bosnie » était la banderole déployée par les manifestants de la ville symbolisant la guerre.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l’ambassade de Russie à Madrid et le consulat du même pays à Barcelone pour protester contre l’offensive militaire lancée par Moscou contre l’Ukraine. Cela a été annoncé par des correspondants de médias espagnols. De nombreux manifestants, ont expliqué les journalistes, étaient des Ukrainiens vivant en Espagne.