Soleil ou salami ? Un scientifique a laissé un chorizo ​​comme star, les gens le partagent

Tienne Klein, physicien français, philosophe, directeur de recherche au Commissariat à l’énergie atomique du pays et vulgarisateur de la science, vient de devenir l’un des scientifiques vivants les plus célèbres, du moins en Europe. Dans notre système solaire. Ou peut-être à travers la galaxie. L’échelle joue ici un grand rôle. Sur son compte Twitter quelque peu populaire, Klein a publié une photo de salami espagnol, qu’il a identifié comme une image de l’étoile Proxima Centauri capturée par le télescope Webb. Et beaucoup de gens ne remettent pas du tout en question l’image.

« La profondeur des détails… Chaque jour, nous découvrons un nouveau monde, » a déclaré Klein sur Twitter. Il a ensuite décrit une photographie montrant un objet irrégulièrement sphérique jusqu’au détail millimétrique.

La photo a été partagée par des milliers de personnes, dont beaucoup avec l’idée qu’elles regardaient les merveilles du progrès technologique humain. La dernière photo connue de l’étoile la plus proche du Soleil ressemble plus à un éclair de lumière dans l’obscurité. Aucun détail ni même une petite forme. D’autre part, le salami donne aussi l’impression de jaillir du plasma chaud, comprenons les morceaux de graisse.

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, emplacement 4.2 année-lumière de nous.

Elle a été primée par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se révèle jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Étienne KLEIN (@EtienneKlein) 31 juillet 2022

Apparemment, Klein n’était pas un salami. Un canular scientifique venant directement d’un scientifique sur Twitter a provoqué un tel émoi que Klein a immédiatement choisi d’interrompre sa blague en admettant qu’il s’agissait d’un morceau de chorizo. Et il est nécessaire de ne pas recevoir de nouvelles même des autorités avec l’idée que cela doit être vrai.

« Apprenons à nous méfier autant des arguments d’autorité que de l’éloquence de certaines images », il a écrit Dan comme explication, il a ajouté une tranche de salami plus ciblée.

Les scientifiques ont choisi une époque où les gens dévoraient toutes les autres photos prises par le nouveau vaisseau spatial. Le télescope spatial James Webb, comme son nom complet l’indique, est le plus puissant de l’histoire de l’exploration spatiale. Des scientifiques du monde entier y travaillent depuis des décennies. La NASA n’a publié les premières images prises qu’à la mi-juillet. Il montre les parties éloignées de l’univers et offre ainsi une vue jusqu’à treize milliards d’années dans le passé.

Une blague similaire – mais cette fois certes précoce – a également été publiée par Elon Musk il y a quelques semaines, dont les photos de l’espace depuis le début lui rappellent simplement les choses qui l’entourent.

Le télescope Webb est censé envoyer une nouvelle image sur Terre tous les cinq jours. Les scientifiques présenteront donc un certain nombre de nouvelles images et découvertes. Si Klein veut nous servir quoi que ce soit, c’est de savoir que nous n’avons pas à croire toutes les nouvelles.