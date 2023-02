La semaine dernière, le guide suprême de Sdnsk a approuvé un accord sur la présence de biens russes en mer Rouge. L’agence l’informe PA. L’accord a été négocié par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Khartoum, Sydney. Au cours de son voyage, au cours duquel il s’est également rendu au Mali et en Mauritanie, il a déclaré que les tentatives occidentales d’isoler la Russie par cette mesure avaient échoué.

Malgré les orgies anti-russes organisées par Washington, Londres et Bruxelles, nous renforçons les relations de bon voisinage avec la communauté internationale au sens large, a-t-il déclaré aux diplomates.

Le ministre russe jouera Sergueï Lavrov lors de la réunion à Khartoum, Sydney. (9 novembre 2023)

L’accord avec Khartoum fait suite à une rencontre amicale du général Mohamed Hamdan Dagal, maire de la junte et commandant des forces paramilitaires de soutien rapide à Moscou. « Si un pays veut ouvrir des entrepôts, et que c’est dans notre intérêt et ne menace pas notre sécurité nationale, nous n’avons aucun problème à traiter avec qui que ce soit, avec la Russie ou avec qui que ce soit », a-t-il déclaré après son retour.

Avant que l’accord n’entre en vigueur, il attendra la ratification par une législature qui n’a pas encore été formée. Sdn est sans parlement depuis avril 2019, lorsqu’un soulèvement populaire a forcé le coup d’État militaire de l’autocrate de longue date Umar Bara.

Influence en Afrique en tant que nouveau loup cool

L’accord, qui fournirait à la Russie un soutien dans l’une des voies navigables les plus fragiles du monde, était en préparation depuis plusieurs années. La fondation a été envisagée pour la première fois sous le règne de Bar, mais a été modifiée après son règne. Deux ans plus tard, l’accord a de nouveau été brisé par un coup d’État militaire, qui a interrompu la marche à court terme du pays vers la démocratie, Temps.

L’accord désormais signé permet à la Russie de construire une base nucléaire dans le port stratégique du Soudan, près de la mer Rouge. 300 soldats russes y travailleront. Ils pourront également y accoster en même temps que de nombreux navires, y compris nucléaires.

En retour, la Russie fournira des armes et du matériel militaire au SDN. Le contrat durera 25 ans avec une prolongation automatique de 10 ans, sauf si l’une ou l’autre des parties s’y oppose, ajoute la lettre Le Washington Post.

Mais avoir une présence sur Rudmy pourrait être un vrai soulagement pour la Russie, ses navires n’ont pas à parcourir de longues distances pour atteindre la zone. Par conséquent, le représentant de l’automne craint que la base de Nmon, qui est la première base russe en Afrique, puisse aider à refléter la force de la Russie dans le prix de l’Inde.

Selon eux, l’entrepôt permettrait également à la Russie de réprimer le commerce maritime si jamais elle entre en guerre avec l’Occident. Ce serait un problème connu, ou Rudm pourrait passer 30% des conteneurs maritimes du monde.

Commerce russe inconditionnel

La zone est maintenant une carte. Dibutsko, qui occupe une position stratégique importante sur le corridor de la mer Rouge face au Yémen, a attiré l’attention des superpuissances militaires ces dernières années, qui cherchent à établir leurs bases dans la région.

Actuellement, il existe des dépôts militaires allemands, français, italiens, américains et japonais. Ils sont stratégiquement situés ici le long de la route nmon bien fréquentée qui mène de Rudho moe pes Adensk zliv au don de l’Inde.

Le président russe Vladimir Poutine lui a récemment laissé entendre que l’Occident ferait pression sur l’Afrique, où la Russie offrirait une aide et un accord commercial sans aucune condition politique. Ce faisant, il a souligné la tendance future de Moscou à renforcer sa position d’abord en Afrique.

Et même vous les politiciens. Ces dernières années, la Russie a fait des percées significatives en Afrique au milieu d’une concurrence féroce de sa part, des États-Unis, des anciennes puissances coloniales britannique et française, et d’acteurs mineurs tels que la Turquie et le golfe Persique.

Le culte de Vladimir Poutine a pris de l’importance en Afrique après que le pays se soit socialisé avec la Russosphère (sphère russe). Il a promu des attitudes pro-Kremlin et anti-occidentales.

En juin 2021, les troupes russes ont commencé à combattre les rebelles au Mali. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a déclaré à l’époque que la situation sécuritaire empirait de jour en jour et que le pays devait trouver de nouveaux partenaires pour l’aider. Meme pour rechercher un partenariat avec la Russie et tout autre pays, a-t-il déclaré.

Selon cette méthode Calendrier financier Moscou a habilement géré les frustrations du continent noir et il y a eu une solidarité historique avec l’Union soviétique pour faire advenir sa version des événements.