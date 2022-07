Smečařka Mlejnková brille en France et veut le titre

Il ne surveille généralement pas les statistiques des joueurs, ne les résout pas. Mais Mlejnková ne pouvait pas ignorer cela. Lors de la saison régulière de la première ligue française, il a disputé quatre-vingt-dix sets et récolté 397 points, le plus important de tous les balayages de la prestigieuse compétition. « J’aurais pu atteindre quatre cents », a ri Mlejnková en voyant les chiffres. Son équipe a remporté 23 matchs en saison régulière et en a perdu trois.