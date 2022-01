SM, présent au Championnat du Monde de Foil – La Voz de la Frontera

L’escrimeuse de Basse-Californie Diana Preciado représentera le Mexique à la Coupe du monde de fleuret, où elle arrivera en tant que championne nationale lors de la deuxième élection qui se tiendra en décembre à Monterrey, Nuevo León. Les championnats du monde auront lieu du 25 au 27 février à Puerto Vallarta, Jalisco.

L’étudiante Maiquel Rodríguez fera partie de l’équipe nationale avec Alely Hernández de Guadalajara et Nataly Michel des Olympiens, ainsi que Melissa Rebolledo, de Mexico, ça m’excite vraiment », a commenté l’athlète de 22 ans.

L’athlète originaire de Tijuana, mais qui s’entraîne à Mexicali, dans la salle d’escrime Ciudad Deportiva, dans la deuxième Sélective nationale laisse Salma Escoto, également de Basse-Californie, 15-7, et Melissa Rebolledo en quart de finale 15-9.

En demi-finale, Diana Preciado a eu le duel le plus attendu contre l’olympienne Nataly Michel, qui est venue avec un avantage de 11-4, mais la Basse-Californie a de nouveau gagné 15-14 contre les représentants de Jalisco ; En finale, il a battu Alelly Hernández 15-10 pour célébrer une grande victoire à « Sultana del Norte ».

En tant que cadet et junior, il a représenté à plusieurs reprises le Mexique aux Championnats panaméricains, dont l’un en 2018 lorsqu’il a remporté le bronze avec une équipe de talents de la Basse-Californie et ses coéquipières étaient Lidya Casillas, Arantza Carmona et Blanca Gómez, en San José, Costa Rica.

En 2015, elle a eu l’opportunité de porter les couleurs mexicaines aux Championnats du Monde Cadets et Jeunes en France, où elle a participé à la Restafeta ; maintenant, à la Coupe du monde, il aura sa première chance de tirer individuellement et en équipe sous le maillot national.