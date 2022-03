Ski News: Marco Odermatt remporte le classement général de la Coupe du monde | Plus d’actualités sportives

Le skieur Marco Odermatt a obtenu une énorme boule de cristal pour le triomphe général de la Coupe du monde avec une autre brillante performance.

Le Suisse de 24 ans a terminé deuxième mercredi lors du dernier déclin de l’hiver lors de la finale de la Coupe du monde à Courchevel / Méribel, en France, lorsque l’Autrichien Vincent Kriechmayr a gagné, et avec trois courses avant la fin de la saison, il ne peut plus être poussé. hors. de mener.

Le petit ballon pour remporter la Coupe du monde de descente a été obtenu par le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde lors d’une finale palpitante. Le joueur de 29 ans a terminé quatrième, à 13 points du champion olympique Beat Feuz (Suisse), dont la troisième place n’a pas suffi. Kilde a remporté la Coupe du monde de descente pour la première fois depuis la victoire de Feuz au cours des quatre dernières années.

Meilleur Schwaiger allemand

Odermatt, qui a remporté l’or en slalom géant aux Jeux olympiques de Pékin, a maintenant 359 points d’avance sur Kilde au classement général. Après Carlo Janka (2010), cette étoile filante est le premier skieur suisse à remporter l’intégralité de la Coupe du monde.

Kriechmayr a fêté sa deuxième victoire de la saison sur une piste tournante à Courchevel par des températures estivales. Pendant ce temps, la descente allemande a de nouveau connu la déception lors de la dernière course de la saison. Dominik Schwaiger a terminé meilleur athlète DSV à la douzième place, Romed Baumann à 16 et Josef Ferstl à 23 manquant les points de Coupe du monde attribués pour le top 15.

Lors de la finale de la Coupe du monde, les 25 premiers au classement de la discipline et tous les pilotes ayant plus de 500 points en Coupe du monde sont éligibles pour prendre le départ. Jeudi, la course du Super G se poursuit en France, avant après l’épreuve par équipe de vendredi, slalom géant et slalom au programme du week-end.

Service d’informations sportives (SID)

