Personne ne s’intéresse à la façon dont une personne souffrant de graves problèmes mentaux se sent ou dans quelles conditions elle vit. Celui qui s’y intéressait vraiment et qui apporta un nouveau souffle à la psychiatrie à cette époque était un médecin Philippe Pinel. On dit qu’il s’est littéralement débarrassé des chaînes d’un imbécile.

Il a enlevé les chaînes d’un imbécile

Nous ne traitons même pas les animaux comme ça aujourd’hui. Mais avant, il était inhabituel de voir les pires traitements des gens. psychiatre français Philippe Pinel (1745-1826) a été choqué. Après la fin de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle, il s’est concentré sur l’amélioration de la condition des malades mentaux, qui jusque-là gisaient dans la paille quelque part dans les caves, menottés, affamés et froids.

Il est immédiatement intervenu et a assuré à ces personnes non seulement de meilleures conditions d’hygiène et une alimentation normale, mais également un traitement sous forme de psychothérapie, de travail, de régime et de bonne attitude et compréhension. Cependant, ces réformes ne se sont pas produites immédiatement et certainement pas partout. Même à la fin du 18e siècle et dans la première moitié du 19e siècle, les conditions des malades mentaux, ici et ailleurs dans le monde, étaient absolument horribles.

Il a également commencé à travailler sous la direction de Pinel Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840) qui ouvrit son propre sanctuaire privé. Lorsqu’il rédige un rapport pour le ministère de l’Intérieur en 1818 sur la situation dans les asiles à l’époque, il se lit comme suit :

« Je les ai vus nus, enveloppés de draps, enterrés dans de la paille qui les protégeait du pavé froid et humide sur lequel ils gisaient. J’ai vu à quel point leur alimentation était mauvaise, comment ils manquaient d’air, avalaient de l’eau pour étancher leur soif, comment ils devaient vivre sans les nécessités de base de la vie. Je les ai vus à la merci des geôliers, victimes de leur surveillance brutale. Je les ai vus dans des cachots exigus, sales, infestés de vermine, sans air ni lumière, enchaînés dans des fosses où j’avais peur d’enfermer des bêtes, et le tout payé chèrement par notre gouvernement, qui jouit d’un grand luxe.

Saleté, odeur, coups et viol

Un autre rapport d’une autre autorité sur l’état du quartier des fous de l’hospice de Tavistock dans le Devon est le suivant :

Je n’ai jamais rencontré une telle odeur de ma vie. C’était tellement horrible que je me suis étouffé pendant des heures et je pouvais à peine penser à la nourriture. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation, même si je savais que la cellule venait d’être lavée et avait été ventilée pendant plusieurs heures avec la porte ouverte…

Il a décrit d’autres horreurs Jean Rogerss, Pharmacien à Gedung Merah Putih de Thomas Warburton, qui sont les deux plus grands hôpitaux psychiatriques privés de Londres. Il a dit qu’ils étaient infestés de rats et de puces, et que la pièce était si froide que le fou avait la gangrène et la tuberculose. Ils étaient nus et enchaînés au mur. Les fous sont également maltraités par leurs gardiens.

Les coups et les coups de fouet, le viol des patientes étaient courants. Les patients qui se mouillent sont emmenés dans la cour, où ils sont aspergés d’eau froide. Selon la description de Rogers, tout l’endroit ressemble à un chenil et, heureusement, même les chiens sont beaucoup mieux traités de nos jours. Selon d’autres rapports sur l’état de l’asile à York, il n’y a pas eu que des viols, mais aussi des meurtres.

Dans le comté du Yorkshire, il a été signalé que les aliénés vivaient dans des conditions épouvantables, « de la crasse maculée sur les murs, bloquant partiellement les ouvertures par lesquelles l’air frais devait entrer dans la pièce… treize femmes entassées dans une pièce de quatre mètres sur quatre … «

En fin de compte, un médecin incendie certaines institutions pour tenter de dissimuler des traces de comportements non signalés envers des personnes aliénées. Cela ne le dérangeait pas du tout que certains des patients soient également brûlés vifs…

Les femmes qui se battent pour les malades mentaux

Malgré les meilleurs efforts de quelques fidèles dévoués, les conditions dans les hôpitaux psychiatriques n’ont pas changé facilement ou rapidement. Des examens répétés à plusieurs années d’intervalle n’ont apporté aucun changement. Les installations privées à la campagne dans les monastères sous les auspices de l’église apportent de bien meilleures conditions et un accès selon les principes moraux et chrétiens, mais dans les institutions étatiques, c’est l’horreur et l’horreur. Les réformes se sont déroulées assez lentement.

En Amérique, une femme prônant une approche humaine des fous, Dorothée Dix (1802-1887), qui embrassa le réformisme et envoya des plaintes de ce genre au gouvernement : Je veux attirer votre attention sur la position actuelle des ignorants dans notre communauté. Ils sont enfermés dans des cages, des enclos, des cabines et des transports. Enchaînés, nus, battus avec des bâtons, fouettés juste pour les faire obéir !

Selon ses propos, par exemple, dans la pauvre maison de Newburyport, elle a trouvé quelqu’un qui se cachait dans un hangar effondré, dont la porte menait à la morgue, et à proximité, une femme enfermée dans une cave dans le noir, où elle criait et gémissait pour en vain. arrêté pendant des années. Dix a inlassablement cajolé et poussé les politiciens à obtenir ce qu’il voulait. Et il l’a vraiment fait ! Après avoir été acquis en Amérique, il tourna ses intérêts vers l’Ecosse.

Enfin, ce n’est qu’à partir du milieu du XIXe siècle que la société a commencé à traiter les malades mentaux comme des êtres humains…