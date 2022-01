Simon Pellaud, profil, cycliste suisse vivant en Colombie, Pistes – Cyclisme – Sports

Edwin Avila fait partie de Équipe d’illumination, une équipe cycliste qui cherche à avoir de bons coureurs et à les promouvoir. Un de ses collègues l’a approché en décembre 2016, lui a parlé à l’oreille et lui a dit de lui dire comment c’était. Colombie.

Et, bien sûr, l’homme de Bogotá, double champion du monde sur piste, commence son histoire : il lui raconte les différents climats, la faune, la flore, les conditions d’altitude idéales pour la préparation des cyclistes, l’alimentation des différentes zones et la prise de radiographies de l’itinéraire qu’il entraîne habituellement à Cundinamarca.

Prêt, le discours est là. À l’époque, la villa vivait à Sopó, à 40 minutes de Bogotá, mais ce à quoi il ne s’attendait pas, c’était la proposition que ferait son partenaire suisse. Simon Pellaud, qui lui a dit quelques jours plus tard que s’il la recevait chez lui, il aimerait venir en Colombie et la rencontrer.

Edwin n’a vu aucun problème, car il a toujours été un cycliste qui a montré un intérêt à aider les autres, grâce à ses qualités humaines et la joie qu’il a gaspillée dans la concentration, les séances d’entraînement et la course.

Pellaud se fichait du temps. En décembre, il a passé Noël avec sa famille dans son pays et le 30 de ce mois, il est monté à bord d’un avion et a atterri à Bogotá. La villa le ramène chez lui et ce jour là l’aventure commence pour le coureur de 29 ans, qui ne cherche pas son avenir, mais veut vivre de nouvelles sensations.

Les quelques jours que Pellaud a voulu échapper au rude hiver européen se sont transformés en semaines. Un mois et demi plus tard, il dut rentrer en Suisse, mais par obligation.

À l’une des sorties, il est tombé, s’est cassé le coude et est monté à bord de l’avion pour retourner dans son pays, est arrivé et est immédiatement entré dans la clinique, a subi une intervention chirurgicale, est rentré chez lui, mais a commencé à manquer la Colombie, le pays dont il est tombé amoureux, et a juré rendre.

« J’ai toujours voulu revenir. Pendant la récupération, j’y ai pensé et j’ai pris une décision. Deuxième fois en Colombie pas à Sopó, je suis allé vivre à Cali, j’ai regardé l’observation des baleines dans le Pacifique et ça m’a comblé, ça a confirmé que l’idée de prendre vie n’est pas folle », a déclaré Pellaud à TIME.

En 2017, il a couru la Vuelta a Colombia. Il a deux heures, 4 minutes et 45 secondes de retard sur le champion, Aristóbulo Cala, mais il s’est déjà investi pour en savoir plus sur la nation qui lui a tout donné. L’édition sortait du département d’Antioquia, la première étape était un contre-la-montre par équipes entre Rionegro et La Ceja, et Pellaud était passionné par l’habitude.

Le cycliste suisse rencontre Mauricio Ardila, un ancien cycliste colombien qui a combattu en Europe. Il a participé huit fois au Giro d’Italia, six fois à la Vuelta a Espaa et a séjourné à Antioquia. Il y a un tel centre de haute performance, idéal pour le cyclisme et le sport.

« Ardila est comme un père pour moi en Colombie. Je suis tombé plus amoureux du pays, du territoire, des paisas et j’ai vécu pour vivre à Santa Elena, où j’ai actuellement ma maison », a déclaré Pellaud, né le 8 novembre 1992 à Martigny (Suisse).

Simon est devenu cycliste par héritage. Son grand-père a fait du vélo, a participé à diverses courses en tant qu’amateur, mais n’est jamais devenu professionnel. Didier, son père, utilise également le vélo comme moyen de transport et participe à des compétitions régionales.

Il a donné son fils pour cela, mais il a commencé avec de la machinerie lourde, à savoir le VTT, au milieu de la boue, de la poussière, des routes découvertes, des descentes dangereuses et des montées difficiles.

Il a trouvé un groupe dans sa ville natale et a commencé à sortir avec plus de gens. Sa famille l’encourage. Corina, sa mère et sa sœur Licile, qui ont déjà un fils, l’ont soutenue et elle a estimé que c’était comme un engagement familial en raison de problèmes d’arrière-plan.

En Colombie, les gens, avec peu, peuvent partager avec tout le monde, même avec des étrangers, qu’ils ne connaissent pas très bien ».

Bien sûr, il n’a jamais quitté ses études. Il a dit qu’il était un bon élève, qu’il ne s’est pas démarqué, mais qu’il a obtenu son diplôme chaque année, qu’il n’en a jamais perdu, qu’il n’a pas pris de retard et qu’il aime être sur la route, jouer avec des amis, faire du vélo. Une fois son diplôme en poche, il a appris un métier, une carrière qu’il a dit qu’il pourrait poursuivre une fois qu’il aurait raccroché son vélo.

En dehors des cours qu’il a étudiés, il est non seulement devenu un expert en aliments et plantes, mais grâce à son vélo, il parlait cinq langues : espagnol, anglais, français, italien et allemand. Il a dit qu’il lui était très difficile d’en arriver là où il en est maintenant, avec le choix, encore une fois, d’être coureur sur le World Tour, la catégorie la plus élevée du cyclisme, aujourd’hui avec Trek, comme il l’a fait auparavant avec IAM Cycling. .

Pellaud sait qu’il n’est pas Egan Bernal, ou Tadej Pogacar, encore moins Primoz Roglic, il est sincère et, sans plus tarder, il dit qu’il n’a pas leurs talents, mais il a un grand cœur et un guerrier pour aller là où.

« C’est difficile pour moi de m’entraîner, de faire beaucoup de choses pour arriver au niveau qui m’aidera à me faire une place dans l’équipe ProTeam ou le World Tour. Quand on a de grandes qualités, c’est pour quelqu’un de « plus facile » d’y arriver, mais quand ce n’est pas le cas, il est temps de se battre, et c’est la dernière fois que cela m’est arrivé », a-t-il déclaré.

Dans son curriculum vitae, il apparaît qu’à quatre reprises, il a effectué l’épreuve d’une grosse convocation, à partir de trois semaines : la Vuelta a España (2015 et 2016) et au Giro d’Italia (202 et 2021), mais le premier grève en Espagne était celui qui l’a mûri.

Il a terminé 119e, mais il lui a semblé qu’il était le champion, il a averti qu’après avoir surmonté trois semaines difficiles, il était essentiel de passer à autre chose, de dire qu’il pouvait devenir cycliste pour une catégorie supérieure.

Quand il s’est installé en Colombie, ce n’était pas facile. Bien sûr, il était content du parcours, de la nourriture, du paysage, mais il a dû changer sa puce d’entraînement, les exigences de l’altitude et la longue montée l’ont fait changer ses plans, mais il s’est facilement adapté.

« C’est pourquoi j’ai un bon niveau, à cause de la demande que j’ai faite ici. Le truc, c’est que je n’ai jamais eu ce niveau d’exigence, car j’ai toujours couru à un niveau inférieur, dans des courses aux États-Unis et en Asie, mais pas en Europe, donc j’ai dépensé beaucoup d’argent », se souvient-il.

Objectifs pour 2022

Le nom de sa petite amie est Susana. Elle l’a rencontré alors qu’il s’entraînait dans les environs du parc Arví, près de Medellín. Pellaud est venu au magasin et l’a vu, lui a parlé, a commencé une amitié, puis ils ont commencé à sortir ensemble.

Susana et Simon à Guatapé.

Lui et Camilo Castiblanco, un autre cycliste et ami colombien, lui ont donné la cabane où il vivait.

« Quelque chose d’important, c’est que je suis tombé amoureux de ce pays, de la relation avec mes amis, avec mon petit ami, qui a été la clé pour prendre la décision radicale de rester. Je ne critique rien, le Suisse est un peu triste, il a tout ce dont il a besoin, mais il n’est pas satisfait de ce qu’il a. Ici, les gens, avec un peu, peuvent partager avec tout le monde, même avec des inconnus qu’ils ne connaissent pas très bien », a-t-il déclaré.

Et il a ajouté : « Castiblanco avait une très bonne attitude avec moi. Je n’avais nulle part où vivre et il m’a donné les clés de sa voiture et de sa maison pour que je puisse rester, ce n’est pas en Europe, ça me remplit trop, cette confiance ne se voit pas là-bas ».

Enfant, il regardait de grandes compétitions à la télévision et lorsqu’il est devenu cycliste, courir avec son idole était une bonne chose pour lui. Simon Pellaud admire Paolo Betini, un ancien cycliste italien qui a remporté deux titres mondiaux et qui a remporté des classiques comme Liège Bastonia Liège, Milan-San Remo et le double Giro de Lombardia.

« Dans l’une de ces victoires en Lombardie, Betini ne se sentait pas bien, un frère était décédé peu de temps auparavant, mais l’honneur était grand, au milieu du chagrin qu’il a remporté. Je l’ai vu pleurer pour son frère, pour la victoire, il était hors classe », a déclaré Pellaud.

Rester en Colombie, courir en Europe, car il a côtoyé le meilleur peloton. Il a dit qu’Esteban Chaves était l’une des personnalités qu’il admirait. Non seulement à cause des résultats qu’il a obtenus, mais parce que, pour Pellaud, il avait un très grand cœur.

« J’ai une excellente relation avec lui, c’est une personne incroyable, il est l’une de mes idoles pour ce qu’il a fait dans le cyclisme mais j’admire son humanité, ce qu’il fait avec sa fondation, il aide les enfants atteints de fente labiale, eh bien. , c’est un être formidable », a-t-il déclaré.

La vie l’a mis devant une belle opportunité, de revenir sur le World Tour, avoir la possibilité de disputer le Giro, le Tour de France et la Vuelta a Espaa l’excite. Trek est une équipe qui n’a pas de grand leader, donc Pellaud voit une grande opportunité de figurer cette saison.

J’aurai l’opportunité de chercher mes courses, étapes, échappées, toujours avec la philosophie de faire partie d’une course cycliste agressive. »

« Nous avons une super équipe, pas de leader, mais il y a des coureurs avec un niveau. Giulio Ciccone traverse le Giro et le Tour, Bauke Mollema est notre homme dans les classiques, j’aurai l’occasion de chercher mes courses, étapes, échappées, toujours avec la philosophie de faire partie d’un cyclisme agressif et offensif, je travaillerai là-dessus, et gagner un jour dans le grand tour est mon objectif », a-t-il conclu.

L’histoire de Simon Pellaud peut être une parmi tant d’autres qu’on puisse raconter, celle d’étrangers qui sont venus au pays et y ont vécu, mais ce qui est clair c’est que plusieurs cyclistes, comptés sur les doigts d’une main, ont fait ça, atterrir en Amérique du Sud, est tombé amoureux des coutumes et s’est installé dans une région sans se soucier de son avenir.

Pour lui, être loin de sa famille n’est pas facile, il les aime, mais la sérénité domine, le bonheur de l’environnement qui l’accueille, qui lui donne de l’affection, le pays qui l’admire, la chance que peu de gens ont et avec sa famille . qu’il était toujours reconnaissant, car que lui serait-il arrivé si Edwin Villa lui avait dit qu’il ne pouvait pas le ramener chez lui ?

