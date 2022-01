Silvia Tortora, la fille de journaliste d’Enzo est décédée

La journaliste de télévision et de presse écrite Silvia Tortora (née à Rome le 14 novembre 1962) est décédée la nuit dernière dans une clinique romaine à l’âge de 59 ans. Fille du journaliste et présentateur de télévision Enzo Tortora, elle a travaillé avec Giovanni Minoli sur Mixer et plus tard sur La storia siamo noi, créant une série de superbes interviews.

Après avoir collaboré avec l’hebdomadaire Epoca, il a également publié plusieurs livres dont Cara Silvia (Marsilio 2002) qui rassemble les lettres écrites par son père Enzo depuis la prison. A partir de juin 2009, il co-anime Big avec Annalisa Bruchi, diffusé sur Rai3. Il a travaillé pour l’hebdomadaire Epoca de 1988 à 1997.

En 1999, il remporte un ruban d’argent au Festival de Taormina du « meilleur sujet cinématographique » avec le film Un uomo perbene de Maurizio Zaccaro. En 2002, il a édité le livre Cara Silvia, publié par Marsilio et en 2006, toujours avec Marsilio, il a publié Bad Bambini. Elle est mariée depuis 1990 à l’acteur français Philippe Leroy, avec qui elle a deux enfants.

« Une nouvelle qui m’a vraiment laissé sans voix, c’est une personne très gentille, joyeuse et serviable et une très bonne professionnelle », a déclaré Giovanni Minoli à Adnkronos, dès qu’il a appris la nouvelle du décès de Silvia Tortora, qui avait collaboré avec Minoli. sur Mixer, à notre La Storia mais « aussi pour l’émission Big – Way of heart, la façon de raisonner qu’il a fait sur Rai3 avec Annalisa Bruchi, avec qui nous l’avons convaincu de reprendre le travail après s’être retiré de tout. une émission où l’interview s’est déroulée en double verrouillage : personnelle et psychologique et politique. Il a fait une interview avec une touche politique. Il a participé pendant deux saisons, la troisième il ne voulait plus faire, il est même devenu difficile de relater à lui, comme s’il s’était retiré de la vie, peut-être pour des raisons personnelles liées à sa famille » Minoli a rappelé que Silvia Tortora « a été malade l’année dernière, mais je ne sais pas de quoi elle a souffert ».

Et il a annoncé : « Nous préparons sa mémoire en présentant son témoignage dans l’affaire Tortora ». L’un des services créés par Silvia Tortora pour La Storia siamo noi était en fait Portobello il était une fois, qui racontait l’histoire du célèbre programme et de son animateur, son père Enzo Tortora.