Silence ou économies ? L’Institut élimine l’ancien ambassadeur Drulák après une fusillade

L’ancien ambassadeur en France et ancien sous-secrétaire d’État aux Affaires étrangères Petr Drulák a perdu son poste de chercheur principal à l’Institut des relations internationales (ÚMV), qui relève du ministère des Affaires étrangères. Le directeur du ministère et de l’institut a fait pression pendant plusieurs mois sur l’ancien diplomate pour ses opinions ouvertement présentées sur la géopolitique et la guerre en Ukraine. Il ne pouvait pas être réduit au silence par des lettres de réprimande ou des rapports à la commission d’éthique, qui a finalement soutenu Drulák. Mais à la fin, le licenciement est toujours venu. Le motif officiel de son licenciement, disponible dans le journal Echo24, était le suivant : « licenciement pour raisons d’organisation ».

Au début de la deuxième semaine de janvier, Petr Drulák a été invité sur le tapis au bureau d’Ondřej Ditrych, directeur de l’Institut national des relations internationales, près du château de Prague, où, selon ses propos, le directeur lui a dit que son relation de travail avec lui prendrait fin, soit volontairement, soit par notification.

Drulák a décrit la réunion comme suit: « J’ai été invité à une réunion avec le directeur, mais je ne savais pas pourquoi. Le directeur m’a dit: » C’est une démission ou un accord de résiliation, faites votre choix. Donc, évidemment, travailler avec moi ne comptait pas. Et pour des raisons qui, je pense, sont évidentes, compte tenu de ce qui s’est passé l’année dernière.

À propos de la dispute sans précédent entre Drulák et sa maîtresse rapport quotidien d’Echo24 à plusieurs reprises déjà en septembre de l’année dernière. C’est alors que Drulák a décidé d’intenter également une action en justice contre son employeur, à cause de deux lettres de réprimande inquiétantes.

Drulak en Ukraine : Je ne sais pas comment il va survivre à l’hiver. Penser qu’il va gagner est une fantasmagorie Drulák a critiqué, par exemple, l’attitude de l’Occident envers le conflit ukrainien. « L’erreur est claire. L’Occident essaie de résoudre les conflits militaires avec des sanctions économiques – nous savons que cela ne fonctionne pas. Il est gêné de ne rien faire à ce sujet, alors il a décidé de faire un geste », a-t-il déclaré à Prima News de CNN en septembre. . 1. « Mais le déménagement lui a coûté encore plus cher. Cela ne lui a rien coûté. Et c’était clair dès le départ », a-t-il ajouté. Il a ensuite exprimé l’opinion que l’Ukraine pourrait gagner la fantasmagorie. Il a également noté qu’il ne savait pas si l’Ukraine survivrait à l’hiver. Il a également soutenu publiquement que l’Occident avait donné à l’Ukraine de faux espoirs de rejoindre l’Union européenne et l’OTAN.

Selon Drulák, l’accord était financièrement plus rentable, mais il l’a rejeté et a démissionné le 31 mars de cette année. Lui-même est convaincu que le « changement organisationnel » n’est qu’une excuse pour le licenciement en raison de ses activités personnelles et de ses déclarations dans les médias, qui ont été précédemment soulignées par le directeur de l’ÚMV Ditrych et le ministère des Affaires étrangères.

« Depuis le printemps, nous sommes en désaccord l’un avec l’autre, et l’institut essaie de se débarrasser de moi d’une manière ou d’une autre. Cependant, je pense qu’ils vont le juger très problématique à la fin. Et, bien sûr, le chemin de le changement d’organisation de ce point de vue est beaucoup moins controversé juridiquement », a déclaré l’ancien ambassadeur à Paris de 2017 et 2019. Il a dit qu’il ne pouvait pas imaginer autrement. Dans quelle mesure cette procédure est discutable, il veut discuter avec des avocats.

« Je pense qu’il est important d’avoir ce combat. J’ai eu un différend avec l’Institut des relations internationales au sujet de la lettre de réprimande, et cela sera résolu par le tribunal. Le tribunal a fixé une audience pour mars. Mais c’est quelque chose de complètement nouveau », a ajouté Drulák, lui rappelant l’année 1970. « C’est alors que l’ÚMPE (Institution politique et économique internationale) a été abolie et que l’ÚMV a été fondée. Avant cela, l’institut était plein de communistes en quête de réforme, et eux, en pour s’en débarrasser élégamment, a aboli tout l’institut et en a créé un nouveau, qui n’a été autorisé à rejoindre que quelques personnes. C’est très élégant d’un point de vue juridique, et c’est au même niveau », a-t-il déclaré.

Nous réduisons le nombre, a déclaré le directeur de l’institut Ditrych

Le directeur de l’ÚMV, Ondřej Ditrych, a écrit une lettre pour la nouvelle année à plusieurs dizaines d’employés de l’institut, dans laquelle il écrivait qu’ils devraient « réduire un peu le personnel ».

« Étant donné que plus de 90% de nos dépenses de base couvrent les frais de personnel, pour assurer un budget stable et durable pour 2023 et au-delà, je dois – étant donné la stratégie d’expansion affirmée de l’agence ces dernières années et la pression budgétaire résultant de la hausse des coûts énergétiques et autres en combinaison avec le développement d’un rapport coûts/dépenses moins favorable que ce à quoi je m’attendais lors de l’élaboration du dernier budget – d’accepter une décision qui affecte également ces dépenses », a écrit le directeur ÚMV Ditrych dans la lettre, qui a également ajouté que cette décision affectera un total de trois collègues qui travaillent à l’ÚMV dans le cadre d’une relation de travail secondaire.

Nous avons écrit sur le procès sans précédent dans un article précédent Un différend précédent se dirige vers le tribunal, l’ancien diplomate Drulák poursuit l’ÚMV pour la liberté d’expression. Dans l’article précédent intitulé Drulák risque d’être renvoyé pour son opinion. Il a déjà reçu deux lettres de réprimande nous soulignons à nouveau le contexte de la pression exercée sur Drulák par rapport aux médias que l’ancien ambassadeur a exercés en tant que personne.

Ces derniers jours, Drulák a également signé la pétition controversée « Paix et Justice » (Lire la suite dans l’article Stropnický et al. il veut arrêter l’aide à l’Ukraine. Ils sont heureux au Kremlin, a déclaré Pojar). La pétition rejette, par exemple, la fourniture d’armes à l’Ukraine et soutient la négociation d’un cessez-le-feu dans la guerre russo-ukrainienne. L’ancien diplomate a par la suite soutenu publiquement le candidat présidentiel du mouvement SPD, Jaroslav Bašta.

Par exemple, la Société des défenseurs de la liberté d’expression a défendu Drulák, qui en septembre a écrit une lettre directe au directeur de l’ÚMV. « Le prof. A notre avis, Drulák a incontestablement exercé son droit légal à la liberté d’expression (…). Veuillez noter que l’ouverture d’une enquête ne peut être considérée comme un acte impartial. L’Institut signale ainsi qu’il soutient le prof.’ s efforts d’opinion. Drulák », a écrit le représentant de l’association dans la lettre.