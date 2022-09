Si vous n’économisez pas l’énergie, ils seront rationnés, Macron menace les gens

Si les efforts volontaires ne suffisent pas, alors il faut envisager des économies d’énergie forcées, a déclaré le président français. Les experts préparent actuellement des plans pour une éventuelle répartition de l’énergie, « si nécessaire », a-t-il déclaré. Couper l’offre serait un « dernier recours », a-t-il ajouté. Selon lui, la France doit faire des économies d’énergie, entre autres, en coupant le chauffage et la climatisation.

En cas de pénurie de gaz cet hiver en lien avec l’invasion russe de l’Ukraine, l’Allemagne et la France se soutiendront mutuellement. Cela a été annoncé par le président français Emmanuel Macron après un appel téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Selon Macron, la meilleure énergie est celle que la France n’utilise pas. Dans ce contexte demander dix pour cent de réduction consommation d’énergie normale.

« L’Allemagne a besoin de notre gaz et nous avons besoin d’électricité de toute l’Europe, en particulier d’Allemagne », a déclaré Macron, selon Reuters. Il a ajouté que la France soutient l’achat en commun de gaz au niveau européen.

Comme l’a dit le président français à propos de son appel à réduire la consommation d’énergie dans les semaines et les mois à venir, c’est une étape qui devrait prévenir les risques « rationnement de l’énergie » et interruption de l’alimentation. Il a averti que si les efforts volontaires ne suffisaient pas, des économies d’énergie forcées devraient être envisagées. Les experts préparent actuellement des plans pour une éventuelle répartition de l’énergie, « si nécessaire », a-t-il déclaré. Couper l’offre serait un « dernier recours », a-t-il ajouté. Selon lui, la France doit faire des économies d’énergie, entre autres, en coupant le chauffage et la climatisation.



Ursula van der Leyen, présidente de la Commission européenne, a appelé à des économies d’énergie au niveau paneuropéen, l’Allemagne étant la plus éloignée.

L’Allemagne aura 12 degrés à l’usine

En Allemagne, début septembre, des réglementations gouvernementales ont commencé à être mises en œuvre, dont le but était d’économiser de l’énergie. Les points principaux incluent le manque de chauffage des couloirs dans les bâtiments publics et baisser la température au travail, les exceptions sont les services sociaux ou les écoles et jardins d’enfants. Le ministre fédéral de l’Économie, Robert Habeck, considère cette série de mesures nécessaires et a souligné à plusieurs reprises que chaque kilowattheure économisé est une mesure pour surmonter l’hiver et réduire la dépendance au gaz naturel de la Russie.

Le règlement oblige non seulement les autorités et les autres institutions publiques, mais aussi les ménages et les commerçants à adopter une approche douce de l’énergie. Par exemple, dans un bail, la clause doit être différée locataires à maintenir la température minimale dans le salon. Cependant, ils doivent toujours être chauffés et ventilés de manière à ne pas causer de dommages aux propriétaires. Piscine privée extérieure et intérieure ils ne peuvent plus être chauffés au gaz ou à l’électricité.

Les portes des magasins ne doivent pas être ouvertes en permanence, dont la maison est chauffée. L’Association allemande des détaillants (HDE) avait précédemment annoncé que les commerçants se conformeraient aux exigences et qu’ils avaient adopté une approche prudente de la consommation d’énergie grâce à des mesures de réduction des coûts.

Selon Genth, une autre mesure, qui impose d’éteindre l’éclairage publicitaire et les surfaces publicitaires éclairées de 22h à 16h le lendemain, est également soutenue par les détaillants. Mais il note que les feux publicitaires dans les villes de nombreux endroits procurent un plus grand sentiment de sécurité aux piétons. Cela est également rappelé dans la décision, qui prévoit une exception pour les situations où les feux publicitaires contribuent à la sécurité routière et à la prévention d’autres risques. Par exemple dans les publicités peuvent continuer à briller dans le métro sombre.

Les commerçants introduisent leurs propres mesures, comme le matin et le soir ils éteignent l’escalator. Les portes et les lattes de protection sont de plus en plus courantes dans les glacières, de sorte que la glacière n’a pas à fonctionner à pleine capacité. Il y a aussi des autocollants partout incitant les clients à fermer soigneusement les portes des réfrigérateurs et des congélateurs.

Tout comme les publicités, l’éclairage nocturne des façades des bâtiments et monuments publics doit également être éteint. Mais c’est devenu une pratique courante, que Habeck a commencée lorsqu’il a ordonné d’éteindre les lumières des bâtiments de son ministère.

Dans les bâtiments publics à l’exception des hôpitaux, écoles, jardins d’enfants et autres services sociaux Le couloir ne peut plus être chauffé, halls techniques et halls, sauf nécessité pour des raisons de sécurité. Au travail dans les bâtiments publics, le chauffage sera le plus 19 degrés, qui est inférieure d’un degré Celsius à la température recommandée par le ministère de l’Économie. Selon la partie physique du travail, la température peut chuter jusqu’à 12 degrés, ce que le gouvernement juge suffisant pour une profession physiquement exigeante.

Le gouvernement fédéral prépare une série de mesures d’austérité supplémentaires qui entreront en vigueur à partir d’octobre, le Parlement devant en décider. Ils comprennent, par exemple, le réglage obligatoire du système de chauffage lors des inspections de routine du système de chauffage.