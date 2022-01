si je gagne les élections, la France paiera une amende de l’UE pour la Pologne

Dans une interview publiée dans le numéro de lundi de « Rzeczpospolita », Marine Le Pen a souligné que son groupement – Unité nationale – s’occupe de Droit et Justice « etdea que les nations doivent rester souveraines et libres à tout prix. – Nous ne pouvons pas accepter le fait que sans le consentement de l’État ou même contre lui, des personnes essaient de faire du chantage et menacent d’appliquer des politiques contraires à leurs intérêts. Ils ont perdu la capacité de protéger leurs propres frontières, de préserver leurs propres valeurs, codes culturels et coutumes, a déclaré le candidat présidentiel français.

Il espère également que durant cette législature du Parlement européen, Union nationale et Droit et Justice formeront un groupe à Strasbourg. – Lorsque nous étions divisés, la Commission européenne a tiré sur chacun de nous séparément comme des tireurs d’élite. Pologne, Hongrie. Mais quand on s’unira, ce sera beaucoup plus difficile pour lui – Le Pen jugé.