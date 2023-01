Si Babiš ne licencie pas sa sécurité pendant une heure, les histoires d’accusations sont étranges

Stratagème marketing faible d’esprit « Mme Monika a reçu des balles par la poste« dans sa bêtise, il n’y a qu’un pas de plus qu’une photo d’Andrej Babiš avec un faon. Les gros faiseurs d’argent oublient que la mafia n’envoie pas des cartouches entières (elle peut cogner une machine de tri dans une enveloppe), mais seulement des balles – elles sont communément appelées balles.

On peut bien sûr discuter du profil moral des gardes du corps qui travaillent pour Andrej Babiš. Tout comme nous pouvons discuter de l’éthique journalistique de Babiš. Cependant, contrairement aux auteurs de Babišpress, nous ne pouvons pas remettre en cause leur professionnalisme en matière de sécurité. N’importe quel idiot peut faire une erreur textuelle et faire un entretien grossier avec son employeur, puis le faire passer pour du journalisme.

Mais aucun imbécile ne pourrait protéger efficacement quelqu’un. Et Babiš tient certainement à être protégé par de vrais professionnels qui savent ce qu’ils font. Il doit être conscient de l’extrême impopularité de la plupart des pays et des bêtises qu’il a faites à ses partenaires commerciaux dans les jours qui ont précédé son entrée en politique, lui seul le sait. Après tout, il est très motivé pour embaucher les meilleurs comme sécurité. Et il avait l’argent pour les payer royalement. Nous pouvons donc certainement compter sur le fait que la sécurité de Babiš est composée à 100% de professionnels.

Même Babiš devrait savoir…

En tant qu’agent de la Sûreté de l’Etat, Andrej Babiš connaît certainement l’une des grandes réalisations du StB dans la lutte contre l’impérialisme mondial : l’assassinat de la femme du préfet de Strasbourg. Le 17 mai 1957, à 0 h 54, une lettre piégée explose aux mains d’Henrietta Tremeaud, épouse du préfet de Strasbourg André Tremeaud, âgée de quarante-sept ans.

Deux agents de la Sûreté de l’État – transfuges Stanislav Tomeš et Milan Michel – déguisés dans une boîte de cigares cubains. Ils l’ont envoyé au préfet dans l’espoir qu’il l’ouvrirait en personne lors d’une réunion de réception de la Communauté européenne du charbon et de l’acier – le prédécesseur de l’actuelle Union européenne. Le bloc socialiste voulait perturber l’intégration de l’Europe occidentale, il a donc préparé des attaques terroristes régulières avec des lettres piégées. Cependant, la femme du préfet l’a ouvert et il n’a pas survécu. L’explosion a complètement arraché son bras gauche, où il tenait la boîte – ses membres n’ont jamais été retrouvés. La femme elle-même est décédée sur les lieux.

La police et les services secrets français ont rapidement retrouvé le fabricant de la bombe, mais rien n’a été fait jusqu’à la chute du communisme. Les deux torpilleurs – je veux dire les ouvriers du STB spécialisés dans les attentats terroristes – sont déjà chez eux à Prague, derrière le rideau de fer. Mais ce sophisme est certainement une histoire amusante que les membres de la Sûreté de l’État racontent souvent, donc Babiš doit en avoir entendu parler lorsqu’il était agent.

Et même si ce n’est pas le cas, sur le web iDnes.czqu’il a aujourd’hui, on trouve des articles sur comment, même après la révolution, il était impossible de punir les terroristes. « Au milieu des années 90, le livre de Josef Frolík a été publié L’espion témoigne et le témoignage d’un autre espion qui a fait défection, Ladislav Bittman. ‘Au Bureau d’enquête sur les crimes du communisme, nous avons décidé d’ouvrir la mémoire de deux soi-disant transfuges, anciens membres de la première administration du renseignement du ministère de l’Intérieur, Josef Frolík et Ladislav Bittman,‘ a déclaré l’enquêteur Pavel Gregor. Milan Michel et Stanislav Tomeš, les seuls survivants du groupe terroriste, ont été inculpés de meurtre. Cependant, Milan Michel est mort. Et les poursuites contre Tomeš ont pris fin en 2012. Selon l’opinion d’experts, il n’a pas pu participer au procès. Parallèlement, la durée de validité de son permis de conduire a été prolongée à ce moment-là. » dit-il dans l’article.

Même les gardes du corps étaient au courant

Non seulement à cause de cet attentat terroriste, mais à cause de très nombreux autres attentats à la bombe dans le monde, les personnes protégées ne liront leur correspondance que lorsque l’enveloppe sera radiographiée, le métal détecté et visuellement inspecté. L’histoire selon laquelle M. Babiš a reçu des milliers de lettres de remerciement de l’agent de sécurité le matin dans ses sandales, est passé devant eux au petit-déjeuner puis s’est exclamé :Monique, c’est pour toi !et a donné à sa femme une enveloppe dans laquelle était placé un objet solide qui semblait lourd, c’était bien. Donc – il est génial pour la comédie télévisée. En réalité, il a été exclu. Soit les personnes protégées n’ouvrent pas la lettre elles-mêmes – pas même l’enveloppe, encore moins le colis -, soit elles n’y parviennent qu’après un examen approfondi de son contenu par des moyens techniques. L’affaire de la « balle pour Monika » est un mensonge marketing stupide et ridicule et une seule conclusion peut en être tirée : même Marek Prchal n’a aucune idée sur la façon de vendre un Babiš vraiment compromis aux électeurs.

S’il recevait la lettre avec un chargement, les agents de sécurité trouveraient la trouvaille suspecte et ne la remettraient pas à M. Babiš ou à sa femme, mais à la police. En termes de découvertes ⁠– lorsqu’un contenu suspect apparaît sur une radiographie ou lorsqu’une enveloppe est ouverte ⁠– ne peut pas toucher l’enveloppe ou le paquet, l’ouvrir, et encore moins le donner à quelqu’un d’autre. Ils devaient mettre les enveloppes – avec des gants en caoutchouc, dans un coin ou avec des pincettes – dans un sac en plastique et le remettre à la police. Il ne doit pas être remis au destinataire, afin de ne pas endommager les empreintes digitales et l’ADN ni sur l’enveloppe ni sur un objet suspect – dans notre cas, la balle.

Et comme indiqué ci-dessus, la sécurité de Babiš, contrairement à Babiš lui-même, est au courant de ces procédures. Si la femme de Babiš recevait des balles par la poste, son chef de la sécurité disait à M. Cucu au téléphone : « Vous avez reçu des balles par la poste, nous allons les emmener à la police. le gardien ne remettra pas d’enveloppes, qu’elles soient ouvertes ou cachetées, à Andrej Babiš.