Shiffrin a terminé en super-G pour la victoire au classement général du Championnat du monde, Ledecká a terminé quatorzième aujourd’hui

La skieuse Mikaela Shiffrin a remporté pour la quatrième fois de sa carrière une énorme boule de cristal pour la victoire au classement général de la Coupe du monde dans la discipline de descente. L’équipe nationale américaine a décidé de prendre la deuxième place aujourd’hui dans le slalom super-géant de la finale de la saison à Courchevel, après quoi elle a un avantage inégalé de 236 points sur la défenseure du trophée slovaque Petra Vlhová sur les deux autres courses.

Le dernier Super-G a été remporté par Norka Ragnhild Mowinckel cinq cents devant Shiffrin. La numéro un tchèque Ester Ledecká a fait ses adieux à la saison de ski à la quatorzième place.

Boosté par la victoire de mercredi en descente, Shiffrin a également fait preuve d’un excellent parcours en super-G. En deuxième position, derrière l’aire d’arrivée, il a attendu que la piste de Vlhová se mette en place. « Si ça ne marche pas, ça ne marchera pas », a déclaré Slovenka le matin avant de commencer. Il a ensuite pris la 17e place de la course, sans même marquer un point, puisque seulement quinze skieurs avaient marqué lors de la finale de cette saison, et l’Américain pouvait commencer à célébrer.

« J’ai vécu de nombreux grands moments au cours de cette saison, mais j’ai également vécu les moments les plus difficiles de ma carrière. J’étais sous pression et je me suis évanoui », se souvient Shiffrin de son échec aux Jeux olympiques de Pékin. « Je n’ai pas bien couru à Aara, mais je veux montrer une bonne course ici. Tout le monde sait que je veux vraiment le globe, la finale est le dernier objectif de la saison, où je ne gagne pas beaucoup. »

La victoire au classement général de Shiffrin, 27 ans, aux Championnats du monde fait suite au succès de 2017 à 2019. Dans les tableaux historiques, il égale sa compatriote Lindsey Vonn, la skieuse la plus titrée est la légendaire Autrichienne Annemarie Moser-Pröll avec les six meilleures au monde.

Ledecká perd le plus au milieu en roulant sur des pistes plus douces. Après l’arrivée, il était onzième, à 1,11 seconde du Norvégien, mais il avait trois places de retard. Les vainqueurs olympiques du Super-G 2018 ont concouru dans la discipline dans cinq des neuf courses cette saison, terminant 22e au classement général.

L’Italienne Federica Brignone a déjà remporté le globe pour la discipline.

Ces gens étaient gouvernés par Kriechmayr

L’Autrichien Vincent Kriechmayr a remporté le doublé pour la deuxième fois de sa carrière lors de la finale de la Coupe du monde des skieurs alpins. Après la victoire de mercredi sur les pistes de Courchevel aujourd’hui, il a également remporté le slalom super-géant, et encore une fois le deuxième roi du classement général cette saison, le Suisse Marco Odermatt, a terminé derrière lui.

Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur du super-G Nor, a sans aucun doute terminé quatrième au début de la dernière saison. « J’étais déjà à court de puissance, mais j’étais passionné par le monde. J’en ai deux et ils seront inoubliables pour le reste de ma vie », a déclaré Kilde dans une interview télévisée, qui a également remporté le classement en descente.

Kriechmayr a battu Odermatt en une demi-seconde et a remporté la Super Finale et le Super-G de la finale de la Coupe du monde comme il l’avait fait il y a quatre ans dans l’Aare. « C’était génial de terminer l’hiver sur une série de victoires. J’en voulais plus cette saison, mais Aleks en particulier a superbement roulé », a déclaré Kriechmayr après sa douzième victoire en Coupe du monde.

Après la course en équipe mixte de vendredi, la discipline technique est au programme à Méribel ce week-end, et il y aura encore deux petits globes. La Suédoise Sara Hector mène la séquence de slalom géant avec seulement cinq points d’avance sur la Française Tessa Worley. En slalom, Nor Henrik Kristoffersen mène de 48 points sur son compatriote Lucas Braathen. Les deux courses auront lieu dimanche.

Finale SP en ski alpin à Courchevel (France) :

Femmes – Slalom Super Géant: 1. Mowinckel (NOR) 1 : 13.68, 2. Shiffrin (USA) -0.05, 3. Gisin (Suisse) -0.13, 4. Worley (Fr) -0.34, 5 Miradoli (Fr) -0.48, 6. C. Suter (Suisse) -0,57, 7. Bassin (It.) -0,69, 8. Gauche (Fr.) -0,87, 9 Flury (Suisse) -0,92, 10. Tippler (AUT) -0,93,… 14. Ledecka (CZE) -1.11.

Classement final Super-G (après 9 courses): 1. Brignone 506, 2. Curtonio (les deux.) 390, 3. Shiffrin 380, 4. Mowinckel 353, 5. Goggia (It.) 332, 6. Gut-Behrami (Suisse) 286,… 22. Ledecka 104.

Classement SP klasemen (après 35 des 37 courses) : 1. Shiffrin 1425, 2. Vlhová (SR) 1189, 3. Brignone 955, 4. Goggia 873, 5. Mowinckelová 835, 6. Gisinová 834,… 17. Ledecka 443, 56. Dubovská (CZE) 124.

Slalom Super Géant Hommes : 1. Kriechmayr (AUT) 1 : 09.43, 2. Odermatt -0.53, 3. G. Caviezel (Suisse) -0.75, 4. Kilde (NOR) -0.88, 5. Crawford (CAN) -1.02, 6. Bailet ( Fr.) -1.28, 7. Cochran-Siegle (USA) -1.36, 8. Pinturault (Fr.) -1.62, 9. Murisier -1.66, 10. Feuz et Régentin (toutes les Suisses) -1.83.

Ordre final du Super-G (après 7 courses) : 1. Kilde 530, 2. Odermatt 402, 3. Kriechmayr 375, 4. Mayer (AUT) 372, 5. Crawford 226, 6. Feuz 213.

Classement SP klasemen (après 35 courses sur 37) : 1. Odermatt 1539, 2. Kilde 1150, 3. Mayer 880, 4. Kristoffersen (Nor.) 874, 5. Kriechmayr 840, 6. Feuz 820.