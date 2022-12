Seules trois personnes dans le monde l’ont fait. Deschamps dans un club incroyable

En tant que joueurs, ce sont des personnalités de premier plan, des supporters, des personnalités incontournables, souvent même le capitaine. Et ils ont décoré leur carrière avec les trophées les plus précieux qui peuvent être soulevés dans le football. Ils ont remporté la coupe, réservée aux champions du monde.

C’est la capacité de diriger les autres qui les a amenés au banc des entraîneurs après la fin de leur carrière active. Et ils ont aussi élevé leur coupe brillante au-dessus de leurs têtes. Les plus grands honneurs sont difficiles à obtenir.

Il n’y en a que trois : le Brésil, l’Allemagne, la France. Et le plus jeune d’entre eux, Didier Deschamps, après la victoire de la France sur l’Angleterre (2-1) en quart de finale au Qatar, a encore envie de savourer à nouveau ce beau moment.

Rencontrer ces personnalités est toujours très intéressant et enrichissant.

Mario Jorge Zagallo – Brésil

Né le 9 août 1931 à Maceido

1962 Champion du Monde – Joueur : 1958

Champion du Monde – Entraîneur : 1970

Ils l’appellent Lobo-Wolf, il vient du Liban, à l’origine son nom de famille était Zakúr. Il a récolté le plus de petits pains d’or des championnats du monde. En tant que joueur – ailier gauche ou embrayage – il a largement contribué aux victoires des tournois de 1958 en Suède et de 1962 au Chili.

En tant qu’homme relativement jeune, à trente-sept ans, il s’est assis sur le banc des entraîneurs et immédiatement sur le banc le plus capricieux – il a repris l’équipe nationale brésilienne. Il l’a conduit à un troisième titre au Mexique en 1970, en tant qu’assistant de Carlos Albert Perreira, il a subi un empoisonnement à l’or lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis, et lors du sacre final en 2002 aux championnats d’Asie, il a agi en tant que conseiller.

Il est sur les cinq victoires du Brésil !

Il dégage un grand charisme, mais sans la moindre trace d’arrogance ou de condescendance. Lors de la Coupe de la FIFA 1997 à Riyad, en Arabie saoudite, qui a également suivi la sélection tchèque du poste de vice-champion d’Europe en 1996, il a mené l’équipe brésilienne à la victoire comme d’habitude.

Ce n’était pas du tout difficile de l’approcher et de lui demander son avis sur la sélection tchèque, que le Brésil a affrontée en demi-finale (victoire 2-0). Il aimait Vladimír Šmicer, le deuxième meilleur buteur du tournoi après son protégé Romário, il prédisait un bel avenir à Pavlo Nedvěd, il avait des mots d’admiration pour Karel Poborský pour son but en quart de finale de l’EURO 1996 contre le Portugal.

Il sait, il sait, il a une vue d’ensemble. Même de l’autre côté de l’océan Atlantique. Et il est prêt à partager ses connaissances. Il ressemblait à un professeur aimable, pas une trace d’arrogance.

Même les journalistes brésiliens, parodiant son portugais bâclé, ne le privent pas de dignité. Le rire signifie le bien, le ridicule est le mal. Il n’était pas avec eux, Zagallo était très respecté dans son pays natal.

Un vrai leader brésilien

En 2012, le gouvernement brésilien a célébré les 50 ans de sa victoire en Coupe du monde au Chili dans la plus grande ville d’Amérique du Sud, Sao Paulo, et a invité à son dernier match un joueur de l’ancienne Tchécoslovaquie. Plusieurs légendes brésiliennes sont arrivées la veille à l’hôtel où logeait l’équipe européenne pour discuter tranquillement avec leurs anciens rivaux. L’un d’eux est Zagallo.

Il se souvenait du match avec Jiří Tichý, qui l’avait marqué en finale depuis le premier poste de défenseur, et appréciait le fair-play du défenseur tchèque. Il se demande constamment comment le football s’est développé dans le bassin tchèque, et se demande pourquoi le pays qui a donné au monde des joueurs comme Josef Masopust aujourd’hui n’a pas réussi à percer au plus haut niveau ces derniers temps.

Cependant, la position qu’il a créée dans le football brésilien a été la plus exposée par ses anciens coéquipiers. « C’est notre leader, nous l’admirons », a déclaré l’attaquant Amarildo, qui a remplacé en 1962 Pelé blessé en huitièmes de finale.

C’était une comparaison humaine des deux géants brésiliens qui résonnait avec force pour Zagallo. « Pélé pense à lui, c’est un soliste. Alors que Zagallo a toujours fait partie de l’équipe, un membre du collectif », a souligné Amarildo.

Il a souligné que Zagallo reste la plus grande personnalité du football brésilien, Pelé est plus attractif à l’étranger et, surtout, sait se vendre en marketing et en politique.

Franz Anton Beckenbauer – Allemagne (RFA)

Né le 11 septembre 1945 à Munich

Champion du Monde – Joueur : 1974

Champion du Monde – Entraîneur : 1990

Il était surnommé l’Empereur et le portait avec une grande gloire. La force de la personnalité rayonnait directement de lui. En tant que capitaine, il a soulevé le trophée du championnat du monde en 1974, lorsque l’équipe de la République fédérale d’Allemagne, malgré sa généreuse contribution, a surmonté le fardeau de l’environnement domestique.

Lorsque la sélection allemande a commencé à s’estomper quelque peu, il a entendu l’appel du peuple et en a pris la responsabilité lors de la Coupe du monde 1990 en Italie. Non pas en tant qu’entraîneur, il n’a pas la formation pertinente pour ce certificat, mais en tant que directeur technique. Mais personne n’en a parlé. L’important, c’est que l’Allemagne est de retour sur le trône. Et l’Empereur y est pour beaucoup.

En février 1994, l’équipe tchèque des moins de 21 ans a eu la rare opportunité de rivaliser avec le club bavarois du Bayern Munich. Lothar Matthaüs, vainqueur du Ballon d’Or en 1990 et champion du monde, a attiré l’attention de l’équipe locale, tandis que l’attaquant colombien Adolfo Valencia, connu sous le nom d’El Tren (train), était endémique en attaque.

Cependant, c’est le spectateur discret dans les gradins, le roi couronné Franz Beckenbauer, qui a attiré le plus l’attention. Il n’a rien dit, il n’a pas commenté, il a juste regardé. Après le match, il est descendu sur le banc et a beaucoup félicité le jeune tchèque. « Ces gens peuvent faire quelque chose », a-t-il souligné Vladimír Šmicer et Patrik Berger.

Il a des sentiments pour ça. Deux ans plus tard, les deux combattants tchèques ont affronté une équipe allemande lors de la finale du Championnat d’Europe 1996 en Angleterre, dirigée par un ancien coéquipier de l’équipe d’or de 1974, le défenseur Berti Vogts.

Le tirage au sort des Championnats d’Europe 2000 a eu lieu à Gand, en Belgique, des représentants des précédents champions continentaux ont été invités à la cérémonie. Antonín Panenka pour l’équipe tchécoslovaque en 1976, Beckenbauer pour l’équipe allemande en 1972, qui quatre ans plus tard ont également connu le tir à Belgrade – en tant que perdants.

Une occasion idéale pour demander au chef sacré comment il voyait l’arrière-salle de Panenko, surtout quand son ancien coéquipier Sepp Maier était gêné par les feuilles mortes.

L’Empereur accepta alors la défaite avec une grande confiance. « C’était l’œuvre d’un grand artiste, un grand footballeur qui a été capable de produire quelque chose de vraiment extraordinaire dans un moment tendu », a-t-il rendu hommage au natif de Prague. Et il ne se sentait pas humilié ou même humilié de quelque façon que ce soit. « Au lieu de cela, ils devraient sourire devant de telles œuvres d’art », a-t-il ajouté respectueusement.

L’écrivain Vršovice dlobák fait un clin d’œil malicieux à l’Empereur lors de ce culte.

Didier Claude Deschamps – France

Né le 15 octobre 1968 à Bayonne

Champion du Monde – Joueur : 1998

Champion du Monde – Entraîneur : 2018

Il prenait des surnoms partout où il allait, tout ce qui traversait sa langue. L’entraîneur du champion du monde 1998, Aimé Jacquet, l’a surnommé les Trois Pommes, en raison de sa petite taille (174 cm). Coco Suaudeau, entraîneur de son premier club professionnel le FC Nantes, a remarqué plus de kilos en trop et l’a qualifié de Gros. Il a rappelé son coéquipier Patrick Desailly au chanteur Gérard Blanchard.

C’est pourtant lui qui exauça les vœux du peuple français et souleva le trophée triomphal de capitaine en 1998 au stade national de Saint-Denis. Le brassard était un peu décalé, car lors de la finale contre le Brésil, le leader traditionnel de l’équipe, Laurent Blanc, dit Le Président, n’a pas pu prendre le départ en raison de tirs au but.

Mais l’histoire ne demande pas cela.

Après Blanc, il prend en charge l’équipe de France en 2012 et la mène sur le podium lors du dernier championnat en Russie.

Amical pendant longtemps, puis ennemis

L’équipe de France a relancé dans la seconde moitié des années 1990, en demi-finale de l’Euro 1996 en Angleterre, ils étaient clairement favoris contre l’équipe tchèque. Mais avant le match, il n’avait pas l’intention de rabaisser un adversaire sans grande notoriété. Le milieu de terrain mercuriel d’origine basque (d’après sa mère) est très désagréable sur le terrain, un trublion né, mais plutôt bon en la matière.

Il aime aller parmi les journalistes, filtrer son opinion, mettre son point de vue dans l’espace. Il a un respect professionnel pour les joueurs tchèques. « C’est une équipe solide », a déclaré l’entraîneur de l’équipe Dušan Uhrin, senior. Il aimait le plus Radek Bejbl, avec qui il s’est le plus battu sur le terrain.

Il a reçu l’expulsion pour un tir de la surface de réparation avec dignité. C’est le foot.

Quatre ans plus tard, la France affronte à nouveau les vice-champions d’Europe, en plein groupe de base. Les Coqs étaient tout sourire après la victoire, à l’exception de Deschamps.

Il avait l’air enflé, irritant, refusant de parler. « Dédé a changé », rapporte le journaliste français. « La presse boycotte complètement », ont-ils critiqué son attitude. En passant devant les caméras et les microphones, il arborait le regard le plus amer qu’il ait jamais vu.

Lorsqu’il est passé au banc des entraîneurs, un autre bon tournant est venu. Surtout quand il a repris l’équipe de France. Il avait besoin des médias, il ne pouvait pas les contrarier.

Il en avait assez de ses soucis. Cependant, il a une fois de plus montré sa force autoritaire, dont il avait fait preuve en tant que joueur. Lui seul peut gérer un don aussi complexe que Pogba, Benzema, Rabiot, Mendy, Lemar ou Dembélé.

Cependant, il a la possibilité d’ajouter un deuxième titre mondial d’entraîneur. Cela le ferait sauter loin de la sainte trinité.