Seule sur un voilier, Tamara Klink évoque les enjeux de la traversée de l’Atlantique : « Je veux que ce voyage soit une inspiration pour d’autres femmes » | Renata

1 sur 4 Tamara Klink (Photo : Photo : Archives privées) — Photo : Glamour Tamara Klink (Photo : Photo : Archives privées) — Photo : Glamour

Sur le voilier surnommé sardines, de plus de 8 mètres de long, Tamara emporte quelques-uns de ses souvenirs pour ne pas se sentir seule. Sur le toit du bateau, les photos de famille et d’amis qu’il a trouvées en chemin ornent le souvenir. « Je prends des photos avec un appareil photo instantané et je place des images comme des étoiles dans le ciel avant de m’endormir », a-t-il déclaré. En plus des livres, qui, comme Tamara aime à le dire elle-même, « permettent de changer la réalité de l’endroit où vous vous trouvez », elle crée des playlists. La liste comprend Elza Soares, Tim Maia, le français Ben Mazué, entre autres. « J’ai presque entendu une boucle », a-t-il déclaré.

La communication avec le « sol » est restreinte. La seule façon de « parler » aux membres de la famille et à leur équipe est par SMS de 160 caractères maximum. « Ce sont mes guides. Henrique m’aide si une pièce casse, c’est lui qui cherche le manuel et qui recherche des solutions. Murilo travaille avec la météo et suggère des itinéraires – souvent je ne suis pas parce que je suis têtu. [Marina] aidez-moi sur le pont avec ma famille. Et il y a encore Fernanda, qui m’aide à envoyer les nouvelles et dit que je vais bien pour tout le monde », a-t-il expliqué.

Bien que guidée de loin par l’équipe, Tamara a tenu à se salir les mains, notamment sur le moteur. Le marin a appris à changer les filtres, l’huile et même à effectuer des révisions mécaniques. « Je fais tous les préparatifs du bateau de mes propres mains et, parfois, j’emprunte les mains d’amis car je ne peux pas me permettre d’avoir des problèmes en haute mer que je ne sais pas résoudre. En France, par exemple. , j’ai fini par perdre l’hélice en naviguant et j’ai réussi à la remonter. À travers la vidéo, j’ai été guidé par le mécanicien », a-t-il déclaré.

2 sur 4 Tamara Klink (Photo : Photo : Archives privées) — Photo : Glamour Tamara Klink (Photo : Photo : Archives privées) — Photo : Glamour

Tous ceux qui ont vu tant d’esprit et de préparation ont même pensé que le mot « peur » n’entrait pas dans le dictionnaire. N’importe quoi! Selon lui, les sentiments sont importants pour que les marins restent en vie. « Nous n’arrêterons jamais d’avoir peur. J’avais aussi peur que le dernier voyage – quand je ne connaissais pas grand-chose aux bateaux, à la mer et à moi-même. Cette peur a changé, mûri… J’ai réalisé ce qui était à moi, ce qui était réel et lesquelles sont exagérées. J’essaie de réguler ces sentiments pour savoir comment mieux réagir face au danger ou au stress.

Inspirée par des navigatrices comme Izabel Pimental, la double championne olympique Martine Grael et Kahena Kunze, entre autres, Tamara veut aussi encourager d’autres femmes à « prendre leur vie en main ». « C’est très important d’être dans un environnement où on est poussé à compenser le fait que dans le monde réel on nous décourage fortement de dépasser nos limites, de transcender nos propres peurs, les barrières qu’on nous impose. On grandit souvent entendre qu’il faut prendre soin de soi, se protéger, se cacher, qu’on ne peut pas être ce qu’on pense, ce qu’on croit… C’est important de se sentir embrassé », a-t-elle déclaré. Voici une leçon de haute mer avec Tamara Klink :

« Il est très important que ce voyage ne soit pas que pour moi, que je ne l’apprécie pas seul. Je veux que ce soit une inspiration pour d’autres femmes. Qu’ils puissent voyager seuls, que ce soit par voie terrestre ou maritime, seuls ou en groupe. Je veux partager toutes les vérités possibles qui sont arrivées à moi et au vaisseau. Je suis peut-être seul sur le bateau, mais je ne suis pas seul dans le projet. C’est pourquoi j’ai faitloin ensemble‘ [série que compartilha em seu Instagram]. Chaque jour, je reçois des dizaines de messages qui renforcent enfin cette idée. Les femmes sont inspirées à prendre leur vie en main. »

« Je vois ce nouveau défi comme la continuation du précédent, le cheminement que j’ai entrepris Sardines l’année dernière, il était important pour moi de me préparer pour celui-ci. En raison du long voyage et de l’éloignement des côtes, j’ai davantage travaillé sur la sécurité du navire. Je suis plus exigeant, minutieux et minutieux. Toutes mes préparations de bateau se font de mes propres mains et parfois j’emprunte les mains d’amis car je ne peux pas me permettre d’avoir des problèmes à bord que je ne sais pas résoudre. J’ai révisé le moteur, changé le filtre, l’huile… En France, par exemple, j’ai fini par perdre l’hélice en naviguant et j’ai réussi à la remonter. À travers la vidéo, j’ai été guidé par le mécanicien. »

« Nous n’arrêterons jamais d’avoir peur. J’avais aussi peur que le dernier voyage, quand je ne connaissais pas grand-chose aux bateaux, à la mer et à moi-même. Cette peur évolue, grandit… J’essaie de réguler mes sentiments savoir comment mieux réagir au danger ou au stress. La peur est un outil important pour moi pour rester en vie. Nous savons que le pouvoir de la mer sera toujours bien supérieur au mien, le nôtre, donc la peur est un capteur important. Je ne reçois que en naviguant plus, c’est une expérience d’apprentissage continu qui durera toute une vie. Calibrer nos capteurs pour qu’ils émettent un bip dans des situations de danger réelles.

3 sur 4 Tamara Klink sur son bateau (Photo : Photo : Archives privées) — Photo : Glamour Tamara Klink sur son bateau (Photo : Photo : Archives privées) — Photo : Glamour

« Une partie de la préparation du voyage implique des professionnels de la santé, en particulier la partie émotionnelle. J’ai des rendez-vous hebdomadaires avec mon psychologue Leo Griffo. Il me coache pour que je puisse briser le cycle de la pensée négative ~qui crée une forte dépendance~ et me laisser prendre dans des situations de danger, de peur ou de détresse Savoir réagir face aux émotions est très utile, mais cela peut aussi être risqué.Dans des situations tendues, j’ai quelques secondes pour réfléchir, calmer mon esprit… Tout au long de mon parcours d’écriture, j’ai faire de la méditation et lire des livres qui me permettent parfois de changer la réalité de là où je suis. »

« J’ai été inspiré par certains des navigateurs qui m’ont précédé. Au Brésil, on a Izabel Pimental, la double championne olympique Martine Grael et Kahena Kunze et bien d’autres… C’est important d’être dans un environnement où on est poussé à suivre le rythme de la réalité que dans le monde en réalité nous sommes si désespérés de dépasser nos limites, de transcender nos propres peurs, les barrières qui nous sont imposées Nous grandissons souvent en entendant que nous devons prendre soin de nous, nous protéger, cacher, que nous ne pouvons pas être ce que nous pensons être, en quoi nous croyons… C’est tellement important de se sentir embrassé. Je crois fermement au pouvoir des rêves, des désirs et je crois fermement en moi que je ne peux que rêver et naviguer un jour parce que je me suis rapproché des gens qui m’ont montré que ça existe. »

« Incroyablement, le plus gros problème auquel j’ai été confronté jusqu’à présent au cours du voyage était juste avant d’entrer dans le Tage, à la toute fin. J’avais de bons vents, j’ai juste eu un moment de tension, avec de grosses et fortes vagues. et quand j’ai commencé à regarder le port, j’ai repris mon souffle, je pensais qu’il était déjà là ~ J’ai même fait une vidéo. Mais peu de temps après, la peur est venue. Le vent était vraiment fort et j’étais près du rocher… Bateau hors de contrôle ! la mer finit toujours par nous ramener les pieds sur terre, quand on pense avoir le contrôle, elle nous amène dans ce lieu d’humilité. C’était un moment très important pour me rappeler que je n’étais pas à l’abri des imprévus et des dangers de la mer. »

4 sur 4 Tamara écoute la météo à bord (Photo : Reproduction/Internet) — Photo : Glamour Tamara écoute la météo à bord (Photo : Reproduction/Internet) — Photo : Glamour

« C’était mon choix de ne pas avoir de communication vocale ou de pouvoir envoyer des messages plus longs. J’aimerais avoir une communication limitée, justement pour pouvoir me concentrer au maximum sur le bateau, à la traversée, sur la navigation et sur les reprises. savoir ce qu’est « être », en particulier ma génération qui a déjà eu très tôt la possibilité de posséder un téléphone portable et d’être en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est bien de rappeler qu’il est encore possible de vivre comme ça et de sortir de cet automatisme. »