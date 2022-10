Seteno : vtz Macron a obtenu 58,5 % des voix. Je veux être président de tous, ekl

ast atteint moins de 72 pour cent. Les résultats du sondage correspondent à peu près aux projections publiées par les médias français dimanche soir après la clôture des sondages. Ils ont voté pour Macron avec environ 58 % des voix et Le Pen avec environ 42 %.

L’agence DPA a déclaré que si la performance de Macron était surprenante, le président français a remporté un vote beaucoup plus faible lors des élections de 2017, lorsqu’il a obtenu 66,1 %.

Merci, mon bon ami. Tout d’abord merci vm. Vtina de ta part a décidé de me coller ta porte pendant les cinq prochaines années. Je sais que je vous dois, dit l’ancien nouveau président, quand avant dix heures il se rendit au Champ de Mars près de la Tour Eiffel avec St. Brigitte.

Ses amis l’y attendaient, célébrant sa victoire. Macron, le président, ont-ils crié. Dans son discours, Macron a reconnu avoir reçu des votes de centaines d’électeurs qui voulaient arrêter l’extrême droite, mais ne l’ont pas soutenue. Il considérait cela comme un gros problème. Il a dit aux gens qu’il fallait travailler en conséquence.

Les années à venir seront façonnées par la nature, mais ce sera l’histoire et nous devons l’écrire, ensemble, pour les générations à venir, a-t-il poursuivi. Il a rappelé au loup l’Ukraine, le sens de l’Union européenne, l’égalité entre les hommes et les femmes ou encore l’écologie.

Il gronde aussi ceux qui ne votent pas ou votent pour ses rivaux. C’est pourquoi je ne suis pas un candidat d’un côté, mais le président de tous, a-t-il dit. Il a aussi parlé de son rival Le Pen, il n’en a rien changé dans son discours. Il a dispersé la foule riante et a déclaré qu’il fallait respecter tous les points de vue, à la fois l’extrême droite et ceux qui n’ont pas voté en signe de protestation.

Les bureaux de vote ferment à 19 heures dans la plupart des pays, mais dans les grandes villes, les électeurs peuvent voter jusqu’à 20 heures.

Macron est devenu le premier président français à se soustraire à son mandat en vingt ans. La dernière fois que cela a été possible pour Jacques Chirac, c’était en 2002. Il n’a pas battu Le Pen par une marge significative en 2017, ce qui, selon les observateurs, est dû au mécontentement de nombreux Français à l’égard du pays qu’il a dirigé jusqu’à présent.

Selon l’agence de presse Reuters, des réjouissances ont éclaté dans le groupe électoral de Macron après l’annonce des projections, tandis que des huées et des rires ont été entendus dans le groupe de Le Pen. Sur la place Martov sous la Tour Eiffel, les gens se sont étreints, ont agité des drapeaux de l’UE et ont scandé, entre autres : Un an, deux ans et encore cinq ans !

Selon Reuters, la police du centre de Pae a utilisé des gaz lacrymogènes sur des personnes venues protester contre l’élection de Macron. Je ne sais pas combien de personnes il a attrapées comme ça. Selon des informations publiées sur les réseaux sociaux, il a déclenché un rassemblement non autorisé près de la place du Chtelet, où de nombreux jeunes buvaient. Selon le cuivre, plusieurs centaines de personnes se sont assises dans les rues de la République dans d’autres villes françaises.

Depuis que Macron est resté au pouvoir, nous ne pouvons pas nous attendre à un second mandat pacifique, selon Reuters. De nombreux membres de la gauche, par exemple, ont voté pour lui simplement parce qu’ils voulaient empêcher la relation de Le Pen.

Le premier grand défi pour Macron est l’élection à l’Assemblée nationale en juillet. Selon Reuters, on peut s’attendre à ce que les partis de gauche et de droite de Macron commencent bientôt des campagnes électorales dans le but de choisir un gouvernement qui se rangera du côté du président. Cette nuit-là a également été justifiée par Le Pen, lorsqu’il s’est levé après les aveux et a déclaré que la grande bataille pour les élections législatives avait commencé.

Il a reconnu sa défaite, mais l’a qualifiée de perte énorme, car des millions de Français ont voté pour sa Ligue nationale. Il promet qu’il continuera à se battre pour des gens qui seront bientôt oubliés. Selon lui, son parti a été déplacé mille fois, et mille fois n’était pas la première fois. Il a souligné le fait que les élections législatives ne seraient pas contestées.

Et bien que le résultat des prochaines élections soit inconnu, la victoire de Macron a été saluée par le président du Conseil européen Charles Michel ou le Premier ministre belge Alexander De Croo, qui ont félicité le président. Par conséquent, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a félicité Macron pour sa réélection. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une bonne coopération pour l’avenir de l’UE.

Macron a profité de la défense du président et a passé des heures sur les Champs Elysées en centre-ville. La sélection de Mart’s Field n’est pas faisable, la tour Eiffel est un symbole mondial de la France et apparaîtra à la une de tous les journaux ultérieurs. 1 200 accrédités dans le camp Macron.

Le Pen entouré de ses amis les plus proches et de sa famille, il s’est rendu le soir au centre de conférence Pavillon d’Armenonville sur Bouloskho lesko sur la rive ouest de Pae. L’homme politique, qui pendant la campagne s’est présenté comme candidat pour le français commun, s’est choisi un grand bâtiment, qui ressemblait en apparence à la construction de la colonnade du Lage.

Rouille bleue, bords de toit sculptés et sols en marbre à l’intérieur et décorés de lustres en verre. 500 journaux y ont été accrédités, et dans l’après-midi ils se sont disputés une place dans les escaliers, pour que leur caméra puisse avoir Le Pen pendant son discours.

Après huit nuits, la télévision française a publié les premières estimations des résultats. À 19 heures, le TPS a fait état d’un taux de participation de 63,23 %, lors de la précédente élection en 2017, il était de 65,3 % au même moment.

Le Pen a voté avant midi à Hnin-Beaumont dans le nord du pays, où il a passé une heure avec des amis. Aux urnes, il s’est longtemps débattu avec les bulletins de vote, mais a fini par les jeter dans l’urne. Après plus de rires et de photos, il a décidé de déjeuner avec un politicien local.

Le président centriste vote actuellement vers 13 heures dans la cité militaire du Touquet. Il a également utilisé les routes vers les bureaux de vote pour rassurer les électeurs indécis. Avec le mannequin Brigitte, ils se sont lancés dans les rues bondées.

Le Touquet a beaucoup de symbolique, ils se sont mariés ici il y a quinze ans et y passent encore des week-ends. Après des heures, le président est finalement arrivé aux urnes, a salué les politiciens locaux et a voté sans plus tarder.

Dans la matinée, plusieurs candidats qui ne s’étaient pas présentés au premier tour des élections ont voté en tant que tels. Le maire socialiste Pae a été le premier des douze candidats présidentiels à être élu Anne Hidalgo. Il s’est rendu dans le 15e arrondissement et, comme tout le monde, a fait la queue pour voter dans l’urne.

Le candidat d’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon vers 10h30 il choisit à Marseille. Il est chez lui en ville, au premier tour de l’élection présidentielle, il a remporté 31 % des voix ici, le plus de tous les candidats, même si dans l’ensemble il est en ville avec 22 %.

Dans la matinée à Vlizy-Villacoublay, dans la périphérie ouest de Pae, le candidat républicain à la présidentielle a voté pour Valrie Presseov. Une femme de la région Iles-de-France a provoqué un fou rire général lorsqu’elle a ramassé deux bulletins de vote et les a accidentellement balayés hors du bureau de vote. Puis il s’agita, s’excusa pour la confusion et jeta le bordereau dans l’urne.

Le taux de participation cette année était d’environ 75 %, ce qui est relativement faible selon les normes françaises. Dès le voyage aux urnes, il était bouleversé par l’échec de leur favori au premier tour des élections, globalement il en avait marre de la politique même lors de la première campagne électorale.

Les opinions d’Odlin ne concernent pas seulement la politique étrangère

Les plus grandes contradictions entre les candidats résident dans les propositions avancées, la baisse du pouvoir d’achat des Français, concernant l’âge de départ à la retraite ou les partis migratoires. Sur les sujets étrangers, les attitudes à l’égard de l’Union européenne, de l’euro ou de l’Alliance nord-atlantique sont différentes.

Le public peut juger du charisme et de l’apparence des deux candidats dans la ville du débat télévisé, qui était leur dernière et unique réunion publique. Macron est entré en campagne assez tard, car il était impliqué dans les affaires diplomatiques et l’invasion des troupes russes en Ukraine. Au lieu de cela, Le Pen a passé beaucoup de temps à visiter la France et à rassembler des électeurs indécis.

Dans les jours qui ont précédé les élections, Macron a bondi de 10 et 12 points de pourcentage. De nombreux Français n’ont voté pour aucun des candidats de cette année, mais se sont opposés à ceux qu’ils jugeaient inacceptables.

Au premier tour il y a 14 jours, Macron a obtenu 27,85 % des voix, Le Pen 23,15 % et le politicien de gauche Jean-Luc Mélenchon 21,95 %, qui, bien qu’il n’ait clairement pas soutenu Macron pour le second tour, a déclaré que Le Pena ne devrait pas obtenir un seul vote.

En seconde période, les huit millions de Français de gauche ont dû choisir entre le centriste et la droite.

La campagne électorale s’est officiellement terminée vendredi soir et depuis lors, les candidats n’ont pas été autorisés à organiser un rassemblement préélectoral, deux entretiens et l’acte de publier des sondages préélectoraux.

Les dates clés après l’élection présidentielle sont les 12 et 19 juillet, lorsque les élections à l’Assemblée nationale auront lieu. Ils décideront avec quel gouvernement le président élu coopérera et s’il sera du même camp politique.

La prochaine date d’échéance est le 24 avril, date à laquelle le candidat doit soumettre la campagne électorale terminée. Ceux qui ne franchissent pas le seuil critique de cinq pour cent des voix détiennent une grande partie des coûts de leur campagne, et nombre d’entre eux ont du mal à trouver des moyens de rembourser leurs dettes.

