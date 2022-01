Selon les règles françaises, le scrapper de Renzi finira par être retiré

L’eurodéputée M5S Laura Ferrara, depuis que Berlusconi est entré sur le terrain, en Italie, il n’y a eu qu’un conflit d’intérêts. Comment se fait-il que depuis des années, personne n’ait jamais levé le petit doigt ?

« Parce qu’il n’est pas rentable pour la classe politique d’avoir la prescription juste et opportune qui donne la priorité aux intérêts les plus élevés de la société. Il n’y a qu’en Italie que les politiques se croient omnipotents, mais cela risque de faire passer des intérêts secondaires et partisans en avant, comme le montre le cas de Renzi. Le reste de l’Europe ne fonctionne pas comme ça. Le règlement du Parlement européen, par exemple, comprend une annexe au code de conduite des députés sur les intérêts financiers et les conflits d’intérêts. L’article 1 de ce document stipule que les parlementaires agissent uniquement dans l’intérêt public et n’obtiennent ou ne cherchent pas à obtenir des avantages financiers directs ou indirects ou d’autres primes. Et il y a aussi une punition sévère pour la ruse. Renzi sera interdit en Europe ».

Pour relancer le débat sur cette question c’est Giuseppe Conte qui veut revoir les règles. Mais le leader des 5S a régné pendant deux ans sans pouvoir régler le problème. Comment cela pourrait-il être?

« Les députés M5S Baldino, Silvestri et Berti et le sénateur Ferrara ont présenté un projet de loi sur les conflits d’intérêts et le lobbying qui, malheureusement, n’a pas été considéré comme une priorité au sein de la commission compétente. Maintenant, l’affaire Renzi rendait leur approbation urgente. Nous ne pouvons plus perdre de temps ou la crédibilité politique de l’Italie sera perdue.

Renzi a toujours dit qu’il était inspiré par le président français Macron. C’est dommage que ce dernier ait approuvé une loi qui lui aurait coupé la jambe en interdisant aux politiciens de recevoir des compensations de pays étrangers et de rejoindre les conseils d’administration des entreprises. Serait-ce une voie viable pour l’Italie aussi ?

« Cela devrait. L’une des premières lois adoptées en septembre 2017 par En Marche, le parti de Macron et son allié au Parlement européen italien Viva, traitait des conflits d’intérêts des députés et des ministres. Hier, Renzi était à Bruxelles et a rencontré le député français d’En Marche, j’espère vraiment qu’il a expliqué l’importance d’avoir une loi sérieuse sur les conflits d’intérêts. Si vous n’avez peur de rien, emmenons aussi le modèle français en Italie : Renzi a voté sur notre proposition ».

Il y a quelque temps, Renzi a dit que les politiciens devraient publier leurs comptes courants. Maintenant qu’il est apparu dans les médias, il semble avoir changé d’avis et menace de poursuites judiciaires. Comment expliquer ce cycle ?

« Renzi dit tout et le contraire de tout, depuis quelque temps il s’occupe de politique à ses heures perdues et son premier travail était comme homme d’affaires. C’est inacceptable pour une personne de l’institution ».

Le leader italien Viva a été critiqué pour son voyage à Riyad et son entrée au conseil d’administration de Delimobil. Même s’il s’agit d’une activité légale, ne pensez-vous pas qu’il s’agit d’un enjeu politique compte tenu de son rôle institutionnel ?

« Oui et je me souviens que dans la période la plus difficile des négociations avec Aspi sur la gestion des autoroutes italiennes, alors que le gouvernement Conte travaillait à protéger l’intérêt public après l’effondrement du pont Morandi, Renzi a été payé par la fondation. d’Alessandro Benetton. Le chef de l’un des partis majoritaires doit s’abstenir d’accepter une compensation des parties en conflit avec l’État. Ce faisant, Renzi se moque de l’État, affaiblit ses institutions et heurte la mémoire des victimes de l’effondrement du pont Morandi ».

