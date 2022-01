Selon les politologues, Moscou ne considère pas l’Allemagne et l’Union européenne comme des partenaires dans la crise ukrainienne

Il a également déclaré que la Russie devrait exacerber la crise en Ukraine, ainsi que les efforts pour approfondir les conflits et les conflits entre le gouvernement allemand à propos de Moscou.

La Russie a discuté cette semaine de l’Ukraine et des garanties de sécurité avec les États-Unis et l’Alliance de l’Atlantique Nord, ainsi qu’au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Cependant, selon Meister, ces conclusions ne conduisent pas aux conclusions souhaitées par Moscou.

« Maintenant, la question est de savoir ce qui va se passer ensuite. Je ne pense pas qu’une attaque contre l’Ukraine soit impossible », a déclaré Meister, qui dirige le programme pour l’ordre international et la démocratie à la DGAP. Il a noté qu’une éventuelle attaque ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une invasion à grande échelle. « C’est probablement la partie sud pour créer un couloir vers (la péninsule ukrainienne annexée) la Crimée et y sécuriser l’approvisionnement en eau. Je peux imaginer des cyber-attaques, des attaques de pirates informatiques, des exercices militaires, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la provocation et de la pression », a estimé le politologue German.

Il a souligné que l’Europe ne considère pas la Russie comme un partenaire avec qui elle veut négocier la crise. « Ce sont des Américains, pas des Européens. Du point de vue de Moscou, les Européens ne sont pas importants en termes de sécurité et de politique, la Russie veut parler à Washington », a-t-il déclaré.

Meister souligne également que le nouveau gouvernement social-démocrate allemand du chancelier Olaf Scholz n’a pas une approche politique unifiée de l’Europe de l’Est et de la Russie, comme on le voit dans le gazoduc Nord Stream 2. La Russie et l’Allemagne au fond de la mer Baltique. Cependant, le gazoduc n’a pas encore obtenu les autorisations d’exploitation nécessaires en Allemagne.

Bien que les matières premières n’aient pas transité par ce pipeline, selon Meister, cela a porté ses fruits pour la partie russe. « Cela divise l’Union européenne et les États-Unis », a-t-il déclaré. Il considère Meister comme l’objectif principal pour déconnecter l’Ukraine de la chaîne de transit.

Alors que Baerbock convient que Nord Stream 2 joue un rôle géopolitique, le chancelier Scholz ne parle que de projets purement économiques qui ne devraient pas être sanctionnés en cas de conflit avec la Russie. « Cela affaiblit l’Allemagne ainsi que l’Union européenne », a déclaré Meister. Il a noté qu’au sein même de la social-démocratie (SPD) de Scholz, les attitudes à l’égard de la Russie étaient également divisées, l’aile gauche du parti s’opposant aux sanctions et au dialogue avec la Russie. « Je peux imaginer que la Russie essaiera d’amplifier ces tensions au sein du gouvernement allemand », a-t-il déclaré.

Selon Meister, de tels efforts se verront également dans le cas de la rencontre de Scholz avec le président russe Vladimir Poutine. « Des offres viendront, ce sera une courtoisie », a-t-il dit à propos d’une éventuelle rencontre. En revanche, Baerbock dit qu’il préfère faire face à des traitements sévères et à des critiques.

Baerbock se rendra en Ukraine et en Russie la semaine prochaine. « Rien de tout cela ne serait arrivé », a déclaré Meister à propos de la rencontre prévue du ministre allemand des Affaires étrangères avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Par conséquent, il avait attendu la réunion comme une introduction et un test.

Scholz a déclaré aux législateurs allemands cette semaine que l’Allemagne tentait de reprendre les négociations pour un règlement pacifique du différend du Donbass, dans un format appelé Normand. Ce sont les pourparlers de la Russie avec l’Ukraine, ainsi que la France et l’Allemagne. Mais Meister dit que la Russie n’attache pas d’importance à ce format.

« Du point de vue de la Russie, l’Ukraine n’est qu’un suiveur des États-Unis », a déclaré le politologue. « La Russie ne considère pas non plus l’Allemagne comme un partenaire suffisamment fort pour lui parler de questions importantes », a-t-il déclaré, ajoutant que l’Allemagne et l’Union européenne définissent Moscou comme un adversaire à qui ils veulent vendre du gaz. « Et c’est tout, » dit-il.

Si le chancelier allemand s’attend à un accueil poli si Scholz traite avec Poutine, il ne peut pas compter sur le Kremlin, dont sa prédécesseure Angela Merkel a profité, mais il ne peut pas encore compter dessus. « Merkel est une décideuse étrangère très douteuse. » a déclaré le politologue, selon qui lui et Poutine se respectent. « Scholz n’a pas mérité ce respect », a-t-il déclaré.

Selon Meister, Poutine ne considérera pas Scholz comme un égal. « Le problème avec Scholz, de plus, c’est qu’il ne dit rien ou que personne ne sait ce qu’il veut dire », a déclaré Meister, ajoutant que diplomatiquement, cela pourrait être qualifié d’expression minimaliste.

Meister a également évoqué la situation difficile en matière de politique étrangère et de sécurité en Ukraine, où la neutralité n’est plus possible après l’annexion de la Crimée et le conflit avec les séparatistes pro-russes à l’est. « Il a besoin de garanties de sécurité, il n’a donc pas d’autre choix que de demander l’adhésion à l’OTAN », a-t-il déclaré. « Mais à l’avenir, je ne vois pas la possibilité qu’il rejoigne l’OTAN », a-t-il ajouté.