Selon les calculs, le bloc du parti de droite a clairement remporté les élections en Italie

Le parti post-fasciste des Frères d’Italie, dont la présidente Meloni pourrait devenir la première femme à diriger un gouvernement italien, semble être devenu l’entité politique la plus puissante. Les gains du bloc de droite devraient être suffisants pour assurer des majorités à la Chambre et au Sénat. Le parti des Frères d’Italie, qui il y a seulement quatre ans avait convaincu 4,4 % de l’électorat, pourrait revendiquer 24,6 % des suffrages.

Les Frères d’Italie sont le groupe le plus fort du bloc du parti d’extrême droite. Il comprend également le parti populiste de droite de l’ancien ministre de l’Intérieur Matteo Salvini et le groupe de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi en Italie. Le décompte a donné au parti de Salvini 8,5% des voix et au parti conservateur Up Italy 8%.