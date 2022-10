Selon les anthropologues, le chaman de France est malade, il a probablement la peau foncée

L’anthropologue Eva Vaníčková et le sculpteur Ondřej Bílek du Laboratoire de reconstruction anthropologique du Musée régional de Moravie travaillent sur la figure d’un chaman. Il fera partie d’une exposition à venir, Les bijoux et ornements corporels les plus anciens du pavillon Anthropos, ainsi que des dizaines de découvertes archéologiques incroyables, dont un torse de poupée unique provenant de la tombe d’un chaman. L’homme l’a probablement utilisé dans des rituels, similaires aux chamans sibériens des milliers d’années plus tard.