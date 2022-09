Selon les agriculteurs, les récoltes de pommes de terre en République tchèque pourraient chuter d’un cinquième d’une année sur l’autre cette année

Prague – Les récoltes de pommes de terre en République tchèque pourraient être inférieures d’environ 10 à 20 % cette année à celles de l’année dernière. Vlastimil Rasocha, vice-président de l’Association tchèque de la pomme de terre, a déclaré aujourd’hui à TK. Selon lui, des rendements plus faibles sont attendus dans toute l’Europe. La récolte des pommes de terre pour le stockage vient de commencer. Des représentants des syndicats, du ministère de l’Agriculture et de la chaîne de vente en gros Makro R ont signé un mémorandum pour soutenir les producteurs de pommes de terre tchèques. Selon les données de l’Office tchèque des statistiques, cette année, les agriculteurs ont planté cinq pour cent de pommes de terre en moins que l’année dernière, soit environ 21 680 hectares.

Selon Rasocha, la situation sur les marchés dans toute l’Europe est très importante pour les agriculteurs tchèques, où la superficie de pommes de terre a diminué ainsi qu’en République tchèque. De plus, selon les agriculteurs, des conditions défavorables pendant la saison de croissance entraînent une baisse des rendements. Selon le vice-président du syndicat des producteurs de pommes de terre, on peut s’attendre à ce que les rendements chutent jusqu’à 30 % dans le sud de l’Europe. En France, aux Pays-Bas ou en Pologne, les rendements devraient être inférieurs de 10 à 20 %.

Selon les agriculteurs, la superficie plantée est réduite car la pomme de terre est une culture exigeante et sa culture est financièrement beaucoup plus coûteuse que, par exemple, la culture des céréales. « La superficie des pommes de terre a diminué de 20 % au cours des dix dernières années. Le comportement des clients a également changé, qui préfèrent des emballages plus petits ou des produits de pommes de terre prêts à l’emploi plutôt qu’avant d’acheter souvent des pommes de terre pour tout l’hiver et de les stocker, » dit Rascha.

Selon lui, les agriculteurs sont satisfaits de la situation où les prix ne sont pas trop élevés, ce qui rend les consommateurs désespérés. Selon lui, par exemple, en Slovaquie, le prix de détail des pommes de terre est très élevé – un kilogramme coûte généralement jusqu’à 25 couronnes. En République tchèque, il est encore possible d’acheter des pommes de terre cette semaine pour moins de dix couronnes le kilo, a-t-il déclaré.

Le mémorandum du cultivateur de pommes de terre avec le ministère de l’Agriculture et la société Makro R engage les participants à soutenir et à développer les produits agricoles traditionnels tchèques. Le vice-ministre Petr Jílek a déclaré que ces dernières années, les consommateurs tchèques ont recherché des aliments locaux. La société Macro s’est alors fixé pour objectif de vendre des produits tchèques dans les magasins pour dix millions de couronnes au lieu de pommes de terre crues pour les frites importées des Pays-Bas. L’initiative appelée eské pole vise également à soutenir un large éventail de variétés cultivées en République tchèque ou à soutenir l’agriculture durable et le renouvellement des sols.