Prague – Les relations avec la Russie sont les pires depuis la guerre froide, a déclaré le vice-ministre de la Défense Jan Havranek en réponse à la réunion de mercredi entre les représentants de l’OTAN et de la Russie. Selon lui, les Tchèques ne peuvent pas seulement prendre en compte les actions agressives de la Russie contre l’Ukraine et l’accumulation de puissance militaire aux frontières ukrainiennes. Havránek, qui a représenté la ministre de la Défense Jana ernochová (ODS) lors de la réunion des ministres européens de la Défense à Brest, en France, l’a déclaré sur le site Internet du ministère de la Défense. www.army.cz. Chernoch croit en l’apaisement des tensions à la frontière ukrainienne.

Le Conseil OTAN-Russie s’est réuni mercredi après plus de deux ans. Le sujet principal est la situation tendue autour de l’Ukraine. La rencontre n’a fait l’objet d’aucune convergence et a au contraire montré les conceptions radicalement différentes des deux acteurs sur l’Ukraine. Lors de la réunion, les États membres de l’OTAN ont rejeté les demandes de la Russie d’empêcher l’Ukraine de rejoindre l’alliance et de retirer des troupes et des armes de l’aile orientale du bloc. La Russie accuse l’Alliance de l’Atlantique Nord d’ouvrir la voie à des incidents et des conflits en ignorant ses exigences.

Selon Havránek, les relations alliées avec la Russie étaient les pires depuis la guerre froide. « Nous ne pouvons pas simplement prendre en compte le comportement agressif croissant de la Russie envers l’Ukraine, nos partenaires, et l’accumulation de puissance militaire aux frontières de l’Ukraine. La sécurité de l’Ukraine est directement liée à la sécurité de l’ensemble de l’Europe », a-t-il déclaré.

La Russie a exigé des assurances que l’Ukraine ne deviendrait pas membre de l’OTAN et que l’alliance abandonnerait ses activités militaires en Europe de l’Est. Selon Havránek, l’OTAN a rejeté les demandes de la Russie. « Ensemble, nous soutenons le droit de tous les pays à décider de leur avenir et de leur politique étrangère sans ingérence extérieure », a-t-il déclaré. Il a déclaré que l’alliance ne transigerait pas sur le droit d’une nation souveraine de choisir à quelle alliance de défense se joindre. « Seuls l’Ukraine et ses 30 alliés de l’OTAN devraient rompre les liens entre l’alliance et l’Ukraine », a-t-il ajouté.

Selon ernochová, les Tchèques surveillaient la situation depuis longtemps et coordonnaient leurs actions avec les Alliés. « Je pense que les négociations diplomatiques conduiront à une escalade de la situation actuelle aux frontières de l’Ukraine. Nous voulons des relations pacifiques et équitables avec la Russie », a-t-il déclaré. Cependant, a ajouté le ministre des Finances, les alliés doivent être prêts à faire face à toutes les possibilités, y compris les conflits armés. « En tout cas, nous sommes prêts à aider la République tchèque », a-t-il déclaré.