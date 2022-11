Selon le Premier ministre, la première centrale nucléaire de Pologne coûtera environ 20 milliards de dollars

La première centrale nucléaire polonaise, qui sera construite par la société américaine Westinghouse Electric, coûtera environ 20 milliards de dollars (environ 500 milliards CZK). Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki l’a déclaré hier. La Pologne a choisi Westinghouse pour mettre en œuvre le projet la semaine dernière. Le pays veut limiter sa dépendance au charbon et réduire ses émissions avec l’aide de l’énergie nucléaire, écrit Reuters.

Le gouvernement polonais a adopté hier une résolution sur la construction d’une centrale nucléaire, confirmant Westinghouse comme fournisseur de technologie pour la première centrale électrique de ce type. « Après quatre à cinq ans de travail très intensif, nous avons décidé de choisir la technologie américaine (pour la première centrale nucléaire) », a déclaré Morawiecki. « Nous devons nous appuyer sur une technologie éprouvée, mais aussi sur des partenaires éprouvés », a-t-il ajouté.

La centrale doit être située sur le site de Lubiatowo-Kopalino, dans le nord de la Pologne, a écrit l’agence PAP. Selon lui, le Premier ministre a déclaré que des fonds avaient été obtenus pour la première phase du programme d’énergie nucléaire de la Pologne. Il a également ajouté que la Pologne avait de la place pour deux autres centrales nucléaires.

Lundi, des responsables gouvernementaux de Pologne et de Corée du Sud et des représentants de sociétés énergétiques ont signé un accord préliminaire de coopération pour la construction d’une centrale nucléaire dans la ville de Patnów, dans le sud-ouest de la Pologne. Un contrat contraignant devrait être signé l’année prochaine. D’ici la fin de cette année, les sociétés polonaises ZE PAK et PGE et la société sud-coréenne Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) ont l’intention de préparer des plans préliminaires pour la centrale électrique.

« Nous sommes prêts pour un autre projet qui sera mené par un entrepreneur privé avec la participation de l’État et la coopération avec la société coréenne KHNP », a déclaré Morawiecki hier.

« En même temps, je voudrais signaler que nous sommes prêts pour un troisième projet dans le centre de la Pologne, dont l’emplacement exact sera choisi dans les mois à venir », a-t-il ajouté.

